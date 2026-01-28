Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Ryan Wedding: Diego Luna y Gael García preparan documental sobre exolímpico acusado de narco

Gael García y Diego Luna forman parte de la producción de este documental/IG: @diegoluna_
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 06:50 - 28 enero 2026
‘Snow King: From Olympian to Narco’ se inició a grabar en 2025 y coincide ahora con la detención del exdeportista canadiense

Los actores y productores mexicanos Diego Luna y Gael García Bernal participan en la producción de un documental que aborda la historia de Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense que pasó de competir en los Juegos Olímpicos de Invierno a enfrentar acusaciones por narcotráfico internacional.

El proyecto, titulado Snow King: From Olympian to Narco, se desarrolla en un contexto marcado por la reciente detención y traslado a Estados Unidos del exsnowboarder, quien era uno de los hombres más buscados por el FBI.

La información ha sido confirmada por medios especializados en cine como Deadline e IMDb, que detallan que la producción es impulsada por La Corriente del Golfo, casa productora fundada por Luna y García Bernal, en colaboración con firmas internacionales especializadas en cine documental.

Ryan Wedding fue un ex atleta olímpico canadiense que ahora es acusado de narcotráfico/X: @Simo7809957085

¿Quién es Ryan Wedding?

Ryan Wedding es un exsnowboarder canadiense que representó a su país en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002. Durante años, su nombre estuvo vinculado únicamente al ámbito deportivo; sin embargo, dos décadas después, su figura reapareció en la esfera pública por motivos completamente distintos.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, Wedding pasó de la élite del deporte a convertirse en un presunto operador clave del tráfico internacional de cocaína, con actividades que se extendían por Colombia, México, Estados Unidos y Canadá. Su caso llamó la atención internacional al ser incluido en la lista de los Diez Más Buscados del FBI, con una recompensa multimillonaria por información que condujera a su captura.

FBI tenía a Wedding como uno de los hombres más buscados del mundo/X: @MoonCall

¿De qué es acusado Ryan Wedding?

Ryan Wedding enfrenta cargos por narcotráfico, lavado de dinero y asesinato, incluidos señalamientos por ordenar el homicidio de un testigo federal en Colombia. Las autoridades estadounidenses lo han relacionado con una presunta alianza con el Cártel de Sinaloa, lo que lo colocó como un objetivo prioritario de agencias de seguridad internacionales.

Wedding fue detenido en enero de 2026 en México y posteriormente trasladado a Estados Unidos, donde compareció ante un tribunal federal en California. En su primera audiencia, el exatleta se declaró no culpable de los cargos que se le imputan y permanecerá bajo prisión preventiva sin derecho a fianza, mientras avanza el proceso judicial.

¿De qué trata el documental Snow King: From Olympian to Narco?

El documental Snow King: From Olympian to Narco busca reconstruir la transformación de Ryan Wedding, desde su etapa como atleta olímpico hasta su presunto papel como figura central del narcotráfico. El proyecto es desarrollado por Dogwoof (Reino Unido) y Visitor Media (Canadá), en alianza con Rolling Stone Films, CBC y La Corriente del Golfo.

De acuerdo con los productores, la serie documental se basa en hechos reales y cuenta con el acceso a periodistas de investigación, así como a agentes y exagentes del FBI y autoridades mexicanas. Parte del material aborda la persecución internacional que culminó con la detención de Wedding y el debate público sobre si su llegada a custodia estadounidense fue producto de una entrega voluntaria o un arresto.

Wedding fue detenido en México y enviado a Estados Unidos donde será procesado/AP

El papel de Diego Luna y Gael García Bernal en la producción

Aunque Diego Luna y Gael García Bernal no aparecen frente a cámara, ambos figuran como productores ejecutivos a través de su compañía La Corriente del Golfo. Su participación se suma a una trayectoria de proyectos audiovisuales con enfoque social y periodístico, tanto en México como en el extranjero.

Jennifer Dettman, productora ejecutiva del proyecto, declaró a Deadline que la serie revelará “información crucial” sobre el caso y que las autoridades estadounidenses han llegado a describir a Wedding como “una versión moderna de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán”, frase que ha sido retomada por diversos medios internacionales.

¿Cuándo se estrena el documental y dónde se podrá ver?

Hasta el momento, Snow King: From Olympian to Narco no cuenta con una fecha oficial de estreno, ni se ha confirmado la plataforma o cadena en la que será distribuido. Sin embargo, el proyecto ya figura en IMDb, lo que indica que su lanzamiento podría darse en los próximos meses.

El rodaje comenzó en enero de 2025 y se extendió por más de un año en Estados Unidos, Canadá y México, por lo que se espera que el documental llegue al público una vez que concluya la fase de postproducción y se definan los acuerdos de distribución internacional.

