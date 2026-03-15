Capitanes hace historia y clasifica por primera vez a los Playoffs de la NBA G League

Los Capitanes de la Ciudad de México escribieron una página histórica en el baloncesto mexicano al asegurar por primera vez su clasificación a los Playoffs de la NBA G League. El conjunto capitalino selló su boleto a la postemporada tras imponerse 125-122 al Memphis Hustle, resultado que confirmó matemáticamente su presencia entre los mejores equipos de la Conferencia Oeste.

El triunfo no solo representó una victoria más en la temporada, sino la consolidación de un proyecto que ha ido creciendo desde la llegada del equipo a la liga de desarrollo de la NBA. Con este logro, la franquicia mexicana alcanza un objetivo que durante años persiguió: competir de tú a tú con organizaciones de Estados Unidos y colocarse entre los contendientes.

Victoria de Capitán I X:@CapitanesCDMX

Con marca de 22 victorias y apenas 8 derrotas, Capitanes se ha mantenido como uno de los equipos más consistentes del campeonato. Aún con seis partidos por disputar en la fase regular, el equipo tiene margen para mejorar su posición en la tabla y aspirar a disputar la primera ronda de playoffs como local.

El siguiente reto para la organización será cerrar de la mejor forma la temporada regular para asegurar una mejor siembra en la clasificación. De lograrlo, el equipo podría llevar la emoción de la postemporada a la Arena CDMX, un escenario que se convertiría en protagonista de un momento histórico para la franquicia.

Capitanes en la Arena CDMX I X:@CapitanesCDMX

¿Cómo se gestó la histórica clasificación?

La temporada ha sido especialmente significativa para el entrenador Vitor Galvani y el gerente general Orlando Méndez, quienes han liderado el proceso deportivo que llevó a Capitanes a su primera postemporada dentro de la liga. Bajo su gestión, el equipo ha mostrado solidez, disciplina y un estilo de juego competitivo.

Tras confirmarse la clasificación, Méndez destacó el compromiso del grupo durante toda la campaña. El directivo aseguró que alcanzar los playoffs representa un paso importante para la organización, aunque dejó claro que el objetivo ahora es seguir compitiendo para intentar disputar la postemporada frente a su afición en la capital mexicana.

X:@CapitanesCDMX

El formato de los playoffs en la NBA G League

En la postemporada de la NBA G League participan los ocho mejores equipos de cada conferencia. Aquellos que terminan entre los primeros cuatro lugares obtienen ventaja de localía en la primera ronda, mientras que los sembrados del quinto al octavo puesto deberán jugar como visitantes en su primer compromiso.

Las primeras fases del torneo se disputarán a eliminación directa entre finales de marzo y los primeros días de abril, mientras que la serie por el campeonato se jugará al mejor de tres partidos. Con la clasificación ya asegurada, Capitanes se prepara para afrontar el mayor desafío de su historia dentro del sistema de desarrollo de la NBA.