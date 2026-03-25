Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Por qué Gael García fue nombrado embajador de la UNESCO? Esto significa

El mexicano participará en iniciativas globales relacionadas con la educación, la cultura y el medio ambiente / IG: @gaelgarciab
Jorge Reyes
Jorge Reyes 17:01 - 25 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El actor asume un nuevo rol internacional en medio de un contexto global complejo, donde hace un llamado a la comunidad y al trabajo conjunto

El actor mexicano Gael García Bernal suma un nuevo reconocimiento a su trayectoria, pero esta vez fuera de la pantalla. El protagonista de Amores perros fue nombrado embajador de buena voluntad de la UNESCO, un cargo que lo coloca como una de las voces culturales más importantes a nivel internacional.

El anuncio se realizó durante un evento en el Museo Nacional de Antropología, en el marco de los 80 años del organismo en México. Aunque García Bernal no pudo asistir de manera presencial, envió un mensaje en video en el que expresó su emoción por este nuevo reto:

“Es una responsabilidad muy, muy bonita que quiero lograr cumplir”
El actor agradeció el reconocimiento y buscará meterse en más actividades para ayudar a los demás / Redes Sociales

¿Qué significa que Gael García sea embajador de la UNESCO?

Este nombramiento implica que el actor mexicano participará en iniciativas globales relacionadas con la educación, la cultura, el medio ambiente y la cooperación internacional, temas clave en la agenda de la UNESCO.

En su mensaje, Gael dejó claro que su papel va más allá de lo simbólico, pues busca involucrarse activamente:

“Espero que pueda hacer un gran papel en esto y que pueda participar en muchas actividades”.
El actor también reflexionó sobre el contexto actual que enfrenta el mundo / IG: @gaelgarciab

Un llamado a la comunidad en tiempos difíciles

Durante su intervención, el actor también reflexionó sobre el contexto actual que enfrenta el mundo, marcado por la incertidumbre y los retos globales. En ese sentido, hizo un llamado a la unión y al trabajo colectivo:

“Hoy en día es más importante que nunca armar equipo, hacer comunidad y volver a aquella sensatez que tanto se buscó cuando se crearon las Naciones Unidas, un espacio para el entendimiento, para el razonamiento y para poder proyectar un futuro mejor en común y salvar el medio ambiente”.

Sus palabras refuerzan el enfoque de la UNESCO en promover el diálogo, la paz y la cooperación entre países.

Un reconocimiento a su impacto cultural

El nombramiento de Gael García Bernal no es casualidad. A lo largo de su carrera, el actor ha sido una figura clave en el cine internacional, además de un promotor activo de causas sociales y culturales.

En el evento también participaron figuras como Yalitza Aparicio, Mon Laferte y Raymix, así como autoridades culturales, quienes formaron parte de una mesa de reflexión sobre el panorama global actual.

A lo largo de su carrera, el actor ha sido una figura clave en el cine internacional / IG: @gaelgarciab
Últimos videos
Lo Último
18:15 Exdirectivo de Barcelona se suma a dirección de América y Estadio Banorte
18:01 Inter de Miami y L.A. Galaxy los candidatos más interesados en Casemiro
17:51 ¿Existe el buró laboral en México? Lo que debes saber sobre esta práctica ilegal
17:39 Puka Nacua es demandado por presunto comentario antisemita y morder a mujer
17:30 Inflación de marzo pega al bolsillo: así queda el precio del jitomate, huevo, carne y pollo
17:19 ¿Quién es Noelia y qué enfermedad la llevó a solicitar la eutanasia en España?
17:15 Nueva ley contra el ambush marketing en México: estas son las multas y lo que cambia rumbo al Mundial 2026
17:11 Faitelson estalla por detención de Profe Ibáñez en Sudáfrica: "Es una vergüenza"
17:01 ¿Por qué Gael García fue nombrado embajador de la UNESCO? Esto significa
16:52 Turquía vs Rumania ¿Dónde y cuándo ver el Repechaje de la UEFA rumbo al Mundial 2026?
Tendencia
1
Empelotados Revelan el motivo detrás del arresto de Julio Ibáñez en Sudáfrica; sigue en arraigo
2
Futbol Nacional Anthony Martial separado de Rayados por indisciplina
3
Box ¡Canelo! está de vuelta! Va por el título mundial en septiembre ante Mbilli
4
Futbol Nacional FMF respalda a Fidalgo en su primer llamado al Tri y manda mensaje a detractores
5
Futbol ¡Última oportunidad! FIFA confirma fecha para la última fase de venta de boletos para el Mundial 2026
6
Futbol ¿Sigue los pasos de su padre? Cristiano Ronaldo Jr. entrena con categorías inferiores del Real Madrid
Te recomendamos
Ferran Reverter se suma a la dirección de América | X @carrusel
Futbol
25/03/2026
Exdirectivo de Barcelona se suma a dirección de América y Estadio Banorte
Inter de Miami y L.A. Galaxy los candidatos más interesados en Casemiro
Futbol
25/03/2026
Inter de Miami y L.A. Galaxy los candidatos más interesados en Casemiro
¿Existe el buró laboral en México? Lo que debes saber sobre esta práctica ilegal
Contra
25/03/2026
¿Existe el buró laboral en México? Lo que debes saber sobre esta práctica ilegal
Puka Nacua afronta demanda por agresión | AP
NFL
25/03/2026
Puka Nacua es demandado por presunto comentario antisemita y morder a mujer
Inflación de marzo pega al bolsillo: así queda el precio del jitomate, huevo, carne y pollo
Contra
25/03/2026
Inflación de marzo pega al bolsillo: así queda el precio del jitomate, huevo, carne y pollo
¿Quién es Noelia y qué enfermedad la llevó a solicitar la eutanasia en España?
Contra
25/03/2026
¿Quién es Noelia y qué enfermedad la llevó a solicitar la eutanasia en España?