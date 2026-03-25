¿Por qué Gael García fue nombrado embajador de la UNESCO? Esto significa

El actor mexicano Gael García Bernal suma un nuevo reconocimiento a su trayectoria, pero esta vez fuera de la pantalla. El protagonista de Amores perros fue nombrado embajador de buena voluntad de la UNESCO, un cargo que lo coloca como una de las voces culturales más importantes a nivel internacional.

El anuncio se realizó durante un evento en el Museo Nacional de Antropología, en el marco de los 80 años del organismo en México. Aunque García Bernal no pudo asistir de manera presencial, envió un mensaje en video en el que expresó su emoción por este nuevo reto:

“Es una responsabilidad muy, muy bonita que quiero lograr cumplir”

El actor agradeció el reconocimiento y buscará meterse en más actividades para ayudar a los demás / Redes Sociales

¿Qué significa que Gael García sea embajador de la UNESCO?

Este nombramiento implica que el actor mexicano participará en iniciativas globales relacionadas con la educación, la cultura, el medio ambiente y la cooperación internacional, temas clave en la agenda de la UNESCO.

En su mensaje, Gael dejó claro que su papel va más allá de lo simbólico, pues busca involucrarse activamente:

“Espero que pueda hacer un gran papel en esto y que pueda participar en muchas actividades”.

El actor también reflexionó sobre el contexto actual que enfrenta el mundo / IG: @gaelgarciab

Un llamado a la comunidad en tiempos difíciles

Durante su intervención, el actor también reflexionó sobre el contexto actual que enfrenta el mundo, marcado por la incertidumbre y los retos globales. En ese sentido, hizo un llamado a la unión y al trabajo colectivo:

“Hoy en día es más importante que nunca armar equipo, hacer comunidad y volver a aquella sensatez que tanto se buscó cuando se crearon las Naciones Unidas, un espacio para el entendimiento, para el razonamiento y para poder proyectar un futuro mejor en común y salvar el medio ambiente”.

Sus palabras refuerzan el enfoque de la UNESCO en promover el diálogo, la paz y la cooperación entre países.

Un reconocimiento a su impacto cultural

El nombramiento de Gael García Bernal no es casualidad. A lo largo de su carrera, el actor ha sido una figura clave en el cine internacional, además de un promotor activo de causas sociales y culturales.

En el evento también participaron figuras como Yalitza Aparicio, Mon Laferte y Raymix, así como autoridades culturales, quienes formaron parte de una mesa de reflexión sobre el panorama global actual.