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Futbol

¿Quién es Sergio Pinto? El técnico formado en Porto que será auxiliar de Huiqui en Cruz Azul

La paciencia se terminó en La Máquina luego de una racha sin buenos resultados
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 18:17 - 22 abril 2026
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La Máquina apuesta por una dupla para tomar las riendas del equipo durante la Liguilla

La directiva de Cruz Azul ha sacudido el cierre del Clausura 2026. A escasos días de que inicie la Liguilla, el club tomó la decisión de destituir a Nicolás Larcamón, dejando el timón de La Máquina en manos de una dupla institucional: Joel Huiqui como entrenador interino y Sergio Pinto como su auxiliar principal.

Escudo Cruz Azul | IMAGO7

Este cuerpo técnico interino tendrá la misión inmediata de dirigir el último encuentro de la fase regular frente a Necaxa y encabezar el camino del equipo en la "Fiesta Grande".

¿QUIÉN ES SERGIO PINTO? DT INTERINO DE LA MÁQUINA
Registro de Sergio Pinto en Liga MX |

Aunque el nombre de Paulo Sergio Ferrão De Carvalho Pinto, mejor conocido como Sergio Pinto ,resulte nuevo para gran parte de la afición celeste, el estratega lusitano de 34 años cuenta con una formación de élite europea y un conocimiento reciente de la estructura juvenil del club.

Pinto se incorporó a La Noria en diciembre pasado, tras un paso por las categorías inferiores de las Chivas de Guadalajara, donde dirigió a los representativos Sub-18 y Sub-19. Su ascenso al primer equipo como responsable principal de este interinato se sustenta en su metodología, forjada en las filas del FC Porto de Portugal, una de las canteras más prestigiosas del mundo.

Pese a su bagaje táctico, el reto es mayúsculo. En el presente Clausura 2026, Pinto estuvo al frente de la categoría Sub-19 de Cruz Azul. Su gestión en 16 partidos dejó un saldo de solo 4 victorias, 6 empates y 6 derrotas.

Sergio Pinto | IMAGO7

Con estos números, el equipo juvenil quedó fuera de la contienda por el título en su categoría, pero la directiva ha apostado por su visión estratégica para gestionar el vestidor del primer equipo en este periodo de transición.

JOEL HUIQUI, LA DUPLA EN EL BANQUILLO DE CRUZ AZUL

Acompañando al portugués estará Joel Huiqui, un hombre que conoce a la perfección las entrañas de la institución y la exigencia de portar el escudo de Cruz Azul. Huiqui llega de dirigir a la escuadra Sub-21 durante este semestre.

Al igual que el proceso de Pinto, el equipo de Huiqui no logró la clasificación a la fase final tras registrar 4 triunfos, 5 empates y 7 descalabros en 16 jornadas. No obstante, su figura aporta la identidad y el liderazgo necesario para respaldar a Pinto en un entorno de alta presión como lo es la Liguilla del fútbol mexicano.

Joel Huiqui, auxiliar institucional de Cruz Azul | MEXSPORT

La dupla Pinto-Huiqui debutará ante los Rayos del Necaxa con el objetivo de estabilizar el barco tras la sorpresiva salida de Larcamón. El enfoque estará puesto en aprovechar el orden táctico del portugués y la experiencia local de Huiqui para convertir a un Cruz Azul "herido" en un contendiente serio por el campeonato.

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