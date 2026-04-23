Hermana del tirador de Teotihuacán rompe el silencio:“Yo no tengo por qué disculparme"

Tras el ataque armado ocurrido en la Pirámide de la Luna, en Teotihuacán, la familia de Julio César Jasso comenzó a pronunciarse públicamente. Su hermana, Diana Laura Jasso Martínez, difundió un mensaje en redes sociales en el que cuestionó la información que ha circulado sobre el caso.

El hecho, que generó atención nacional e internacional, dejó víctimas mortales y varios lesionados, además de una fuerte reacción de las autoridades de seguridad.

El caso generó impacto nacional tras el ataque a turistas en la zona arqueológica./ RS

Familia cuestiona versiones difundidas

En su publicación, Diana Laura aseguró que gran parte de lo que se ha dicho sobre su hermano no corresponde con la realidad.

“Es una noticia INTERNACIONAL por lo cual es demasiado mediático y el 90% de la información que se ha compartido es mentira. Todo mundo busca 1 minuto de fama, haciendo entrevistas o hablando de que conocían a mi hermano, que fueron a la escuela con él, etc, etc!!!”, escribió.

También rechazó versiones sobre el origen del agresor, luego de que se difundiera que era de Tlapa, Guerrero. La mujer aclaró que esa información no es correcta y que ya entregó datos a las autoridades para precisar este punto.

“Quiero ser puntual en que he estado trabajando de la mano con el Gabinete de Seguridad de la República y la Fiscalía, entre otros temas el ACLARAR que mi hermano jamás pretendió ni dijo ser originario de Tlapa!!!”, añadió.

La familia del agresor pidió evitar la difusión de versiones no confirmadas./ Captura de pantalla

Lo ocurrido en Teotihuacán y la postura familiar

El ataque ocurrió el 20 de abril, cuando el joven de 27 años abrió fuego contra turistas en la zona arqueológica, provocando la muerte de una persona y dejando a otras más lesionadas en medio del caos.

De acuerdo con reportes oficiales, tras el enfrentamiento con elementos de seguridad, el agresor resultó herido y posteriormente se quitó la vida.

En medio de la cobertura mediática, la familia del responsable ha pedido cautela y señaló que más adelante dará su versión completa de lo ocurrido.

“En su momento su familia que somos mi Madre y yo aclararemos toda la situación en los medios correspondientes!!! Pero aún no es el momento adecuado”, expresó Diana Laura.

Además, la mujer subrayó que no tiene responsabilidad alguna en los hechos y rechazó cualquier presión para disculparse públicamente.

“Yo no tengo por qué DISCULPARME de absolutamente NADA!! Yo no he cometido ningún delito. Yo no tengo por qué responsabilizarme de acciones que yo no cometí”, sostuvo.