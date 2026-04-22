¡Oficial! El tequila ya tiene su día en México y será el 24 de julio

En un hecho poco común, senadores de todas las fuerzas políticas coincidieron en una misma causa: rendir homenaje a una de las bebidas más representativas del país. Por unanimidad, el Senado aprobó establecer el 24 de julio como el Día Nacional del Tequila.

La decisión fue respaldada con 92 votos a favor, lo que refleja el consenso entre los distintos grupos parlamentarios para reconocer el valor cultural, social y económico de este destilado elaborado a base de agave.

El 24 de julio será la nueva fecha oficial para celebrar esta bebida mexicana./ Pixabay

Un reconocimiento al tequila como símbolo nacional

Durante la discusión, legisladores destacaron el papel que ha tenido el tequila en la identidad mexicana, así como su impacto en la economía. La senadora Mely Romero Celis subrayó que esta industria no solo distingue a México a nivel internacional, sino que también genera empleo para miles de familias.

“Han sido muchos los productores que han logrado que el tequila sea la bebida que nos distingue a las y los mexicanos, pero además sea el cultivo que emplea a muchas y muchos, sobre todo personas, familias de tequila”, expresó.

El dictamen aprobado también modifica una disposición anterior, ya que elimina la conmemoración que se realizaba el tercer sábado de marzo y establece de forma oficial el 24 de julio como la nueva fecha anual.

El tequila es considerado un símbolo de identidad nacional y orgullo cultural./ Pixabay

Impacto cultural y económico de la industria tequilera

El reconocimiento fue bien recibido por la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT), que destacó la relevancia de esta declaratoria para fortalecer la proyección internacional del producto.

Desde el sector se ha insistido en que el tequila no solo es una bebida, sino un elemento clave del patrimonio mexicano, con presencia en mercados internacionales y un papel importante en la promoción de la marca país.

Además, su producción está ligada a regiones específicas como el Paisaje Agavero, reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO, lo que refuerza su valor histórico y cultural.

La industria también se mantiene como una de las más dinámicas del país, al generar empleos y desarrollo en distintas etapas de su cadena productiva, desde el campo hasta la exportación.

La industria tequilera genera empleo y desarrollo económico en distintas regiones./ Pixabay