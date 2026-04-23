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Teotihuacán abre otra vez… pero no es igual: esto cambió tras el ataque armado

La zona arqueológica de Teotihuacán reabrió este miércoles 22 de abril. / Gina Sánchez
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 18:22 - 22 abril 2026
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El sitio arqueológico retoma actividades con vigilancia reforzada y nuevas medidas tras la balacera que dejó víctimas y conmocionó a visitantes

La zona arqueológica de Teotihuacán reabrió este miércoles 22 de abril luego del ataque armado ocurrido días antes, con un operativo de seguridad reforzado en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el sitio retomó sus actividades en su horario habitual, de 8:00 a 17:00 horas, pero bajo nuevos protocolos para proteger a visitantes y trabajadores.

El sitio retomó sus actividades en su horario habitual. / Gina Sánchez

¿Qué medidas de seguridad se implementaron en Teotihuacán?

Tras el ataque, autoridades desplegaron un operativo conjunto con elementos de la Guardia Nacional, policías y personal de seguridad del INAH, además de reforzar los controles de acceso.

Entre las acciones destacan:

  • Mayor presencia de fuerzas de seguridad en toda la zona arqueológica

  • Revisión en accesos y vigilancia permanente

  • Coordinación entre los tres órdenes de gobierno

El propio INAH informó que la reapertura se realiza con un “protocolo de seguridad reforzado” para garantizar la integridad de los visitantes.

Además, se contempla la implementación de arcos detectores y sistemas de revisión, como parte de una estrategia nacional para sitios turísticos.

Controles de acceso y revisión fueron reforzados como parte del nuevo protocolo de seguridad en Teotihuacán. / Gina Sánchez

Reapertura parcial: zonas cerradas y restricciones

Aunque el sitio ya recibe visitantes, la reapertura es parcial.

  • La Pirámide de la Luna permanece cerrada por las investigaciones en curso

  • Algunas áreas continúan bajo resguardo de autoridades

El INAH confirmó que ciertas zonas no estarán disponibles “hasta nuevo aviso”, como medida preventiva tras los hechos violentos.

Autoridades implementaron un operativo con vigilancia reforzada en toda la zona arqueológica para garantizar la seguridad de turistas. / RS

Contexto: el ataque que obligó al cierre

El pasado 20 de abril, un hombre armado disparó contra turistas desde la Pirámide de la Luna, provocando la muerte de una visitante extranjera y dejando al menos 13 personas heridas, lo que generó pánico y el cierre inmediato del sitio.

Tras el ataque, el complejo fue cerrado temporalmente mientras se realizaban investigaciones y se definían nuevas medidas de seguridad.

Regreso a la normalidad con vigilancia reforzada

Aunque la zona arqueológica vuelve a operar, el ambiente es distinto: hay más controles, presencia policiaca visible y medidas estrictas de acceso.

Autoridades federales han señalado que el objetivo es garantizar la seguridad sin afectar la actividad turística, especialmente ante la relevancia internacional del sitio.

La reapertura marca un intento por recuperar la normalidad en uno de los destinos más visitados del país, ahora bajo un esquema de mayor vigilancia y prevención.

Autoridades federales han señalado que el objetivo es garantizar la seguridad sin afectar la actividad turística. / Gina Sánchez
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