“Amor en Tiempos de Futbol”: el lado más íntimo de las leyendas del balompié mexicano

Conocer la vida personal de las grandes figuras del futbol suele ser complicado, ya que la discreción de los protagonistas limita el acceso a historias más allá de sus logros deportivos. En ese contexto surge “Amor en Tiempos de Futbol”, la primera obra de la periodista mexicana Paola Herrera Rodríguez, quien ofrece una mirada distinta a la vida de algunos de los referentes más importantes del futbol nacional.

El libro presenta una recopilación de relatos íntimos a través de los testimonios de las parejas de figuras como Javier Aguirre, Rafael Márquez, Andrés Guardado, Luis García, Jared Borgetti, Gerardo Torrado, Miguel Layún, Jesús Corona y Hugo Sánchez. A través de estas voces, la autora revela los desafíos emocionales y personales que acompañan a una carrera en el futbol de alto nivel.

Historias de amor, sacrificio y adaptación

Uno de los principales atractivos de la obra es su enfoque en el papel de las parejas, quienes narran de primera mano los sacrificios que implica acompañar a un futbolista profesional. Desde mudanzas constantes hasta largos periodos de separación, el libro retrata la capacidad de adaptación y resiliencia necesaria para sostener una relación en medio de la exigencia deportiva.

Asimismo, se abordan los procesos de adaptación en el extranjero, un reto común en la trayectoria de muchos futbolistas mexicanos. Las historias muestran cómo estas experiencias impactan no solo al jugador, sino también a su entorno familiar, evidenciando el respaldo emocional que resulta clave para alcanzar el éxito.

Una presentación con figuras cercanas al futbol

La presentación del libro se llevó a cabo en Librerías Gandhi, donde se reunieron aficionados, periodistas y figuras cercanas al entorno futbolístico. El evento contó con la presencia de Rocío Lara, esposa de Luis García , y Regina Padilla, esposa de Gerardo Torrado, quienes compartieron algunas reflexiones sobre las experiencias que inspiraron la obra.