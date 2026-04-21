Otto Graham, el gran pionero del futbol americano

La historia la escriben los ganadores, o en este caso, los que fueron visibles. No cabe duda que mariscales de campo como Joe Montana, Terry Bradshaw, Roger Staubach, Tom Brady y demás. Sin embargo, antes de esos nombres que marcaron una época, hubo un hombre que fue pionero tanto en el futbol americano como en la posición.

Antes de la era del Super Bowl, las dos ligas del futbol americano profesional de Estados Unidos funcionaban de manera independiente; Otto Graham fue quien figuró como una de las grandes estrellas. Jugó gran parte de su carrera universitaria en Northwestern, hasta que en 1945 decidió firmar el contrato lucrativo más grande de la historia, con los Cleveland Browns.

Otto Graham, miembro del Salón de la Fama | AP

Sin embargo, Graham fue titular hasta 1946, todo debido a la Segunda Guerra Mundial. Cuando Otto tomó la titularidad, dominó por completo la recién fundada All-American Football Conference (AAFF), en la que fue el líder pasador por cuatro años consecutivos.

Pese a la desaparición de la All-American Football Conference en 1950, los pupilos de Paul Brown se unieron a la NFL; pero Otto Graham siguió en plan grande. En seis años en la nueva liga, el mariscal de campo guió a Cleveland a tres campeonatos.

Paul Brown, miembro del Salón de la Fama | AP

¿Cuál fue el gran legado de Otto Graham?

Para la época en la que jugó Otto Graham, el mariscal de campo fue un fuera de serie. En 10 años como profesional, el quarterback registró un total de 23,584 yardas y 174 touchdowns, además de establecer el récord de más yardas por intento con 8.98; también ostenta el mejor porcentaje ganador de la historia con 114-20-4 para una efectividad de 82.6 por ciento.

Graham llevó a los Browns a todas las finales posibles durante su carrera de una década y solo salió derrotado en tres ocasiones. Además recibió 7 nombramientos a equipos All-Pro ─cuatro en la NFL y tres en la AAFC─, cinco llamados al Pro Bowl, cinco premios al MVP ─dos en la AAFC y tres en la NFL─, Cleveland retiró el número 14 y en 1965 fue electo al Salón de la Fama.