El Draft 2026 de la NFL está a unos días de comenzar, por lo que las grandes estrellas universitarias tendrán su gran noche el jueves. Fernando Mendoza apunta a ser la primera selección global, por lo que buscará ser la pieza angular en una franquicia tan golpeada en años recientes como Las Vegas Raiders.

Mendoza tendrá una losa muy pesada, no solo por la actualidad mediocre de los malosos, sino por ser el futuro pick uno. A lo largo de la historia, varias primeras selecciones globales han fracasado de manera estrepitosa, por lo que a continuación repasamos las últimas cinco primeras selecciones de los Drafts.

Fernando Mendoza en el Campeonato Nacional con Indiana | AP

¿Quiénes han sido los últimos cinco pick número 1 y cómo les ha ido?

Draft 2025: Cam Ward (Tennessee Titans)

El último pick uno de la NFL fue Cam Ward, en una camada poco excepcional. Ward estuvo en tres equipos universitarios previo a su selección en los Tennessee Titans, y su temporada fue como el equipo: mediocre. El mariscal de campo se encuentra en una franquicia en reconstrucción, aunque las cosas pueden mejorar con Robert Saleh.

Draft 2024: Caleb Williams (Chicago Bears)

El hombre que regresó el emote del Capitán Regreso. Caleb Williams tuvo un 2024 dubitativo, pero en 2025 llevó a los Chicago Bears hasta la Ronda Divisional. Pese a que el mariscal de campo tuvo números bajos en cuestión de pases completos, guió a los de la Ciudad de los Vientos a remontadas impresionantes.

Caleb Williams tuvo un buen partido en Philadelphia | AP

Draft 2023: Bryce Young (Carolina Panthers)

El mariscal de campo de las Panteras, al igual que Ward, tuvo un inicio complicado, pero se logró componer con el pasar de las campañas. La última temporada de Bryce Young ha sido de las mejores de su carrera, llevando a la franquicia de Carolina a los Playoffs.

Draft 2022: Travon Walker (Jacksonville Jaguars)

Travon Walker es el primer jugador en esta lista en no ser mariscal de campo, pero que ha tenido grandes números y participaciones de sus juegos con los Jacksonville Jaguars. El ala defensiva ha hecho 27.5 capturas en Temporada Regular; mientras que 0.5 en Playoffs.

Draft 2021: Trevor Lawrence (Jacksonville Jaguars)

El Príncipe Encantador tuvo una carrera prolífica en Clemson, sin embargo, su ingreso a la NFL fue un tanto complicado. Pese a todo, Trevor Lawrence ha tenido buenas actuaciones con los Jacksonville Jaguars y ha estado con ellos en los Playoffs en un par de ocasiones.