Brandon Aubrey y Cowboys llegan a un acuerdo para extensión de contrato; será el pateador mejor pagado

De las canchas de futbol a hacer historia en la NFL. Brandon Aubrey firmó una extensión histórica con los Dallas Cowboys por cuatro años y 28 millones de dólares, de los cuales 20 están garantizados. El acuerdo convierte al pateador de 31 años en el primero en la historia de la liga en percibir 7 millones de dólares por temporada.

Aubrey no solo ha transformado su propia historia, también ha revalorizado el rol del kicker en la NFL. Durante años, esta posición fue subestimada, pero el nacido en San Luis, Misuri, ha demostrado en apenas tres temporadas el impacto que puede tener un especialista de su precisión en momentos clave.

Brandon Aubrey, jugador de Dallas Cowboys | AP

La carrera de Brandon Aubrey

En tres años con Dallas, Aubrey ha convertido 112 de 127 intentos de gol de campo, para una efectividad del 88.2 por ciento, números que lo han llevado a ser nombrado All-Pro en cada una de sus temporadas en la liga.

Al desmenuzar sus estadísticas, la magnitud de su rendimiento es aún mayor: presume efectividad perfecta (100 por ciento) en intentos dentro de las 29 yardas; ha fallado solo seis de 60 entre la yarda 30 y la 49; y ha conectado 35 de 44 patadas de más de 50 yardas, seis de ellas desde más de 60, un récord en la NFL. Todo esto se traduce en 462 puntos para la Estrella Solitaria, un promedio superior a 150 por temporada.

Brandon Aubrey, jugador de Dallas Cowboys | AP

¿Cómo comenzó la carrera de Brandon Aubrey?

Sin embargo, lo más sorprendente es su origen. Aubrey nunca había practicado futbol americano de manera profesional, ya que su sueño era ser futbolista. De hecho, fue seleccionado en la primera ronda del draft de la MLS por el Toronto FC en 2017, tras una destacada etapa universitaria en University of Notre Dame.

No fue sino hasta 2021 cuando probó suerte como pateador con los Birmingham Stallions en la USFL. Dos años después, en 2023, llegó a los Cowboys y, desde entonces, ha construido una de las historias más improbables y dominantes que se recuerden en la NFL.