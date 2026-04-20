Fernando Mendoza manda mensaje a la afición de Raiders previo al Draft de la NFL

A pocos días de que inicie el Draft de la NFL, el camino entre el Allegiant Stadium y el prospecto estrella Fernando Mendoza parece estar finalmente trazado. Aunque los protocolos de la liga impiden anuncios oficiales antes de que el reloj empiece a correr, el mariscal de campo de la Universidad de Indiana ha dejado claro que pintará de negro y plata el el próximo jueves.

Fernando Mendoza, mariscal de campo de Indiana Hoosiers | AP

MENDOZA MANDA MENSAJE PREVIO AL DRAFT

En una entrevista reciente con Yahoo Sports, el actual ganador del Trofeo Heisman y campeón nacional con los Hoosiers fue cuestionado sobre qué le diría a la afición de Las Vegas en el momento en que su nombre sea pronunciado por el comisionado. Mendoza, con la confianza que lo caracterizó durante su histórica campaña universitaria, no se guardó nada.

"Bendecido por la oportunidad y lo siguiente que diría sería... ¡Vamos carajo! (LFG), ¡Vamos!", expresó el quarterback de raíces cubanas con una sonrisa que muchos interpretan como la confirmación final del secreto mejor guardado de la liga.

RAIDERS Y SU PRÓXIMO QB FRANQUICIA

Fernando Mendoza | AP

Desde la salida de Derek Carr, la organización de los Raiders ha navegado en una búsqueda incansable por un "QB franquicia" que pueda liderar la competitiva división AFC Oeste. Mendoza no solo llega con el pedigrí de ser la selección número uno global, sino con el respaldo de haber transformado el programa de Indiana en una potencia nacional.

La conexión entre el jugador y el equipo ha sido un "secreto a voces" durante meses. Los analistas coinciden en que la movilidad de Mendoza y su capacidad para ejecutar bajo presión son los ingredientes exactos que el equipo de Las Vegas necesita para dar el siguiente paso.

La llegada de Mendoza representa más que un simple movimiento deportivo; es un cambio cultural para una franquicia que busca recuperar su identidad ganadora.

Salvo una sorpresa mayúscula en el podio, el mensaje de Mendoza es el primer rugido de una nueva era en Las Vegas. El Draft comienza esta semana, pero para los aficionados de los Raiders, la celebración ya ha empezado.