‘Me han arropado’ : El discurso que Jardine lanzó, en la intimidad del vestidor, tras victoria ante Toluca

El América volvió a tomar un respiro dentro del Clausura 2026; el conjunto dirigido por André Jardine nuevamente salió a flote tras imponerse 2-1 al Toluca, en lo que representó más que tres unidades en sus aspiraciones de meterse de lleno a la Liguilla.

¿Qué dijo Jardine?

La victoria ante los Escarlatas no fue menor y André Jardine reconoció la importancia del resultado con épico agradecimiento en los vestidores tras el partido en el Estadio Banorte: “Señores sin alargarme mucho, hoy yo vi un equipo con alma.”

“De las cosas que un entrenador más quiere ver, es así. Por veces hay que cerrar el partido así, se defendieron con todo, gracias por el respaldo, saben que la presión al entrenador en estos momentos es muy grande, pero yo me siento de verdad arropado por este equipo y sé que va a dar la vida por mí.”, resaltó.

André Jardine, entrenador del América | IMAGO7

Finalmente, Jardine catapultó: “Muchas gracias, pero penas empezamos algo importante. Tenemos dos partidos decisivos, martes para calibrar la clasificación y ahí es otro torneo. Y sabemos la fuerza que el América y que este grupo tiene”.

Henry Martín también dio su discurso

En la previa del juego el protagonista fue Henry Martín, también en los vestidores: “No veo ningún jugador que se achique, no veo ningún jugador que se haga menos ante las críticas, que se haga menos ante las situaciones difíciles. Yo pongo esto porque el escudo, el escudo, el escudo pide esto, pide más lo que dice Cota, actitud cabrones no nos morimos, en la cancha sin actitud.”

“Hoy un partido muy importante para calificar, para meternos donde nosotros merecemos y sabemos que el torneo de Liguilla es otra cosa. lo pide Lo hemos visto pasando en primer lugar y lo hemos visto usando en último lugar”, continúo diciendo el mexicano.

Henry Martín durante el partido de América contra FC Juárez en el Clausura 2026 de la Liga MX | MEXSPORT

Henry Martín remató:“¿Qué más necesitan? No necesitamos más. No necesitamos otro jugador, no necesitaos a nadie más que a nosotros. A los únicos que estamos acá, es lo único que necesitamos. Así que cabrones, hoy les pido por favor, que con orgullo salgamos y representemos esta camiseta”.

Brian Rodríguez en celebración en el partido de América ante Toluca | IMAGO 7