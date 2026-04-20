Mohamed advierte a Jardine sobre América: “Cuando está mal la cosa, son malos”

En la antesala del partido entre América y Toluca, las cámaras de la jugada captaron un momento revelador entre dos técnicos protagonistas del futbol mexicano: Antonio Mohamed y André Jardine.

El estratega escarlata se acercó al banquillo azulcrema y lanzó un mensaje directo a Jardine: “Ten la tranquilidad. En este club, cuando están las cosas malas, son malos. Se olvidan rápido de todo”.

Una frase que expone la exigencia constante que rodea al América, donde los resultados dictan el ánimo y la crítica puede cambiar de un momento a otro.

Jardine respondió con serenidad: “Ahí estamos. Gracias por tus palabras y suerte en la Conca”.

América y Toluca reparten puntos en un duelo intenso

Ya en la cancha, el partido no decepcionó. América y Toluca protagonizaron un duelo disputado, con momentos de dominio alterno y opciones en ambas áreas.

Brian Rodríguez en celebración en el partido de América ante Toluca | IMAGO 7

El conjunto azulcrema intentó imponer condiciones desde el inicio, generando peligro por las bandas, mientras que Toluca apostó por el orden y el contragolpe, aprovechando los espacios que dejaba el rival.

Al final, fue el América quien saliera victorioso del enfrentamiento con un doblete de Brian Rodríguez, aunque también marcado por el papelón que protagonizaron jugadores azulcremas con Helinho. El encuentro acabó muy caliente.

Karen Díaz durante la pelea entre Helinho y Alejandro Zendejas en el partido de América y Toluca | IMAGO 7

Un resultado que mantiene la presión

La victoria de Las Águilas deja sensaciones encontradas para ambos equipos. América sigue bajo la lupa por la exigencia de resultados, justo en línea con lo que mencionó Mohamed antes del partido, mientras que Toluca suma un punto importante en su lucha por mantenerse en puestos de clasificación.

Al final, más allá del marcador, el cruce entre Mohamed y Jardine terminó siendo uno de los momentos más comentados del partido, reflejando la intensidad que se vive tanto dentro como fuera de la cancha en la Liga MX.