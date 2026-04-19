Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Braulio Luna y Zague reaccionan a pelea generada en el América vs Toluca

Estadio Banorte, América vs Toluca | IMAGO7
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 17:26 - 19 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Los exjugadores hablaron en el marco de juego de Leyendas entre México y Brasil

En el marco previo del partido de leyendas entre México y Brasil en el Estadio Banorte, Braulio Luna y Zague se detuvieron en la zona mixta antes de salir a la cancha, donde compartieron sus sensaciones en torno a este encuentro especial.

Ambos exfutbolistas coincidieron en la emoción que representa volver a pisar el césped del Coloso de Santa Úrsula, un escenario lleno de historia y recuerdos para varias generaciones.

Destacaron que este tipo de partidos no solo celebran sus trayectorias, sino que también permiten reconectar con la afición.

México y Brasil se medirán en el Estadio Banorte en un juego de Leyendas | X

¿Qué dijo Braulio Luna?

Braulio Luna se mostró particularmente nostálgico al recordar sus momentos vividos en este estadio, asegurando que cada visita revive emociones únicas.

Helinho, protagonista de la bronca del América vs Toluca | MEXSPORT

Ambos también fueron cuestionados sobre el incidente ocurrido el día anterior en el inmueble, tras el partido entre América y Toluca, donde se vieron involucrados Henry Martín y Helinho. Braulio Luna no dudó en dar su postura sobre lo sucedido.

“Cuando el tema escala hasta esas alturas es porque hay algo feo y complicado, que se castigue a quien se tenga que castigar”, expresó.

Helinho y Henry Martín | IMAGO7

¿Qué dijo Zague?

En contraste, Zague optó por una visión más mesurada, atribuyendo lo ocurrido a la intensidad del momento. “Que es la calentura del partido, que quede ahí y que no pase a mayores”, comentó.

Antes del inicio del partido, se llevó a cabo un emotivo homenaje a figuras destacadas como Torrado, Matador, Palencia, Pável Pardo y Cuauhtémoc Blanco, reconociendo su participación en la Copa Confederaciones y su aporte al futbol mexicano.

Lo Último
20:11 Mateo Chávez y sus declaraciones tras ser campeón con AZ: "Es como si hubiera ganado con Chivas"
20:06 ¡De vuelta a la era del Jefe Tribal! Resultados de la Noche 2 de WrestleMania 42
20:01 WrestleMania 42: ganadores y perdedores que marcaron la Vitrina de los Inmortales
19:22 Atlas vence a Santos y se aferra a la Liguilla; los Guerreros siguen en picada
19:16 Mazatlán lanza entradas gratis para su último partido en ‘El Encanto’ ante Toluca
19:13 ¡Esto es lucha! Penta retuvo su campeonato intercontinental en un auténtico clásico de WrestleMania
19:09 Liga MX: Liguilla del Clausura 2026, al momento
18:59 México vence a Brasil con doblete de Oribe Peralta en Juego de Leyendas
18:53 Hoy No Circula lunes 20 de abril: qué autos descansan en CDMX y Edomex
18:51 Liga MX Clausura 2026: estos equipos están eliminados al momento