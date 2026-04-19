Braulio Luna y Zague reaccionan a pelea generada en el América vs Toluca

En el marco previo del partido de leyendas entre México y Brasil en el Estadio Banorte, Braulio Luna y Zague se detuvieron en la zona mixta antes de salir a la cancha, donde compartieron sus sensaciones en torno a este encuentro especial.

Ambos exfutbolistas coincidieron en la emoción que representa volver a pisar el césped del Coloso de Santa Úrsula, un escenario lleno de historia y recuerdos para varias generaciones.

Destacaron que este tipo de partidos no solo celebran sus trayectorias, sino que también permiten reconectar con la afición.

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¿Qué dijo Braulio Luna?

Braulio Luna se mostró particularmente nostálgico al recordar sus momentos vividos en este estadio, asegurando que cada visita revive emociones únicas.

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Ambos también fueron cuestionados sobre el incidente ocurrido el día anterior en el inmueble, tras el partido entre América y Toluca, donde se vieron involucrados Henry Martín y Helinho. Braulio Luna no dudó en dar su postura sobre lo sucedido.

“Cuando el tema escala hasta esas alturas es porque hay algo feo y complicado, que se castigue a quien se tenga que castigar”, expresó.

Helinho y Henry Martín | IMAGO7

¿Qué dijo Zague?

En contraste, Zague optó por una visión más mesurada, atribuyendo lo ocurrido a la intensidad del momento. “Que es la calentura del partido, que quede ahí y que no pase a mayores”, comentó.