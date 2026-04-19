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Futbol

Helinho, victima de insultos racistas en el Estadio Banorte durante el América vs Toluca

El delantero del América comenzó una pelea en los túneles del Estadio Banorte
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 15:02 - 19 abril 2026
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Por lo menos dos aficionados de las Águilas fueron captados en cámara haciendo insultos racistas contra el jugador de los Diablos

La victoria del Club América sobre el Toluca ha quedado en un plano secundario. Lo que debía ser un atractivo partido se transformó en un escenario de agresiones verbales y gestos discriminatorios de índole racial. El protagonista de estos lamentables incidentes fue el jugador brasileño Helinho, quien fue victima de insultos racistas por parte de sectores de la afición local.

Helinho, jugador de Toluca | Imago7

GESTOS RACISTA CONTRA HELINHO

El conflicto escaló tras la expulsión de Helinho, la cual detonó una gresca en el terreno de juego. Sin embargo, lo más grave ocurrió mientras el mediocampista abandonaba la cancha. Videos que circulan en plataformas digitales captaron el momento exacto en el que, al menos, dos seguidores de las Águilas realizaron gestos imitando a un mono dirigidos al futbolista, un acto de racismo explícito que ha sido condenado por la comunidad deportiva.

La tensión no terminó en las gradas. Al dirigirse al túnel de vestidores, Helinho se encaró con un aficionado ubicado en la zona de hospitality, un área exclusiva separada del túnel únicamente por un cristal.

En los videos difundidos en redes sociales se puede observar al aficionado agresor, quien no solo realizó señas obscenas, sino que lanzó insultos racistas directos, utilizando términos despectivos sobre el color de piel del jugador en reiteradas ocasiones. El jugador de los Diablos Rojos reaccionó ante la provocación antes de ser escoltado fuera del área.

LIGA MX GUARDA SILENCIO

A pesar de la gravedad de las pruebas visuales y la viralización de los hechos, la Liga MX aún no ha emitido un comunicado oficial. Hasta el momento, se desconoce si habrá una investigación de oficio o si el Estadio Banorte enfrentará un veto o sanción económica por el comportamiento de su afición.

Este protocolo de cero tolerancia al racismo, que la liga ha intentado promover en torneos recientes, se encuentra ahora bajo la lupa ante la falta de una respuesta inmediata frente a los ataques sufridos por el profesional brasileño.

Estadio Banorte, América vs Toluca | IMAGO7
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