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Futbol

¡Tensión no paró! As fue el enfrentamiento del Turco Mohamed con afición del América en el interior del Estadio Banorte

Mohamed tuvo tenso momento con aficionados l IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 14:18 - 19 abril 2026
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El entrenador del Toluca le respondió a los insultos de los americanistas

La tensión al final del América vs Toluca estuvo lejos de terminar tras el pitazo del silbante, y es que al término del encuentro cuando Antonio Mohamed pasaba por el pasillo que divide, con una muralla de cristal, con la afición se desató nuevamente todo. 

En redes sociales se puede apreciar al entrenador de los Escarlatas pasando, momento en que la afición detrás del cristal empieza a enloquecer con insultos hasta que de pronto el DT reacciona de forma contundente.

Turco Mohamed les recordó los dos títulos al americanismo l CAPTURA

¿Qué hizo el Turco Mohamed? 

Mohamed con la sonrisa y acompañado de su Rosario, colgado en pecho, les dejó una seña con la mano derecha resaltando el dos, una vez más haciéndoles ver los títulos que el Toluca le ganó al América recientemente tras el famoso Tricampeonato. 

Turco Mohamed llegando al Estadio Nemesio Diez | Imago7

Finalmente, el “Turco” sigue avanzando por el pasillo con la sonrisa y con la afición gritando y desatando el caos hasta que desaparece el entrenador, todo esto en una noche tensa dentro del estadio Banorte con diversos conflictos dentro y fuera del terreno de juego. 

¿Hubo más peleas fuera de la cancha? 

La tensión en el duelo entre América y Toluca escaló de las canchas a los vestidores del Estadio Banorte, dejando una imagen inesperada: Henry Martín, capitán del América, protagonizó un altercado con el brasileño Helinho a pesar de no haber sido convocado por lesión.

Nuevas imágenes difundidas en redes sociales revelan que la bronca que inició en el terreno de juego tuvo un segundo capítulo en la zona de túneles. En el video se observa a Martín, vestido de civil con playera blanca y gorra negra, esperando deliberadamente al atacante brasileño.

Brian Rodríguez en celebración en el partido de América ante Toluca | IMAGO 7
Brian Rodríguez en celebración en el partido de América ante Toluca | IMAGO 7

De acuerdo con las grabaciones, el delantero azulcrema lanzó palabras hacia Helinho, quien reaccionó de forma inmediata intentando encarar al mexicano. Este intercambio fue el catalizador que reavivó los ánimos, involucrando a integrantes del staff de ambos clubes y elementos de seguridad del estadio en un caos que duró varios minutos.

La participación de Henry Martín en este incidente resalta aún más debido a su delicada situación física. El presente año se ha convertido en un calvario para el atacante, quien ha pasado la mayor parte del tiempo en la enfermería que en el césped.

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