Turco Mohamed podría llevarse dura sanción por gestos obscenos ante América

El cierre del encuentro entre América y Toluca no solo dejó intensidad en la cancha, sino una fuerte polémica fuera de ella. Antonio Mohamed, actual estratega del conjunto escarlata, se encuentra en el ojo del huracán tras protagonizar una serie de gestos obscenos dirigidos a la banca rival, lo que podría derivar en un castigo ejemplar.

'Turco' Mohamed | IMAGO7

EL POLÉMICO GESTO DE MOHAMED

La tensión estalló cuando Alejandro Zendejas y Helino se enfrascaron en una discusión que estuvo cerca de llegar a los golpes. Mientras el cuerpo arbitral intentaba separar a los jugadores, los ánimos en las bancas se encendieron. Fue en ese momento cuando las cámaras de televisión captaron al "Turco" realizando señas insultantes hacia los integrantes del Club América en al menos dos ocasiones.

"2 Veces te cogí"



Mohamed a Andre Jardine. En efecto es Liga MX 🚬 pic.twitter.com/C0TSS3Zdit — Hugol ^^ (@Hugol343) April 19, 2026

A pesar de que Mohamed no fue expulsado durante el transcurso del partido, la evidencia videográfica es contundente y podría servir como base para una investigación de oficio por parte de las autoridades de la FMF.

¿QUÉ DICE EL REGLAMENTO?

De acuerdo con el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Futbol, específicamente en su Artículo 26 (incisos b, k y v), las faltas de respeto y gestos antideportivos por parte de integrantes del cuerpo técnico conllevan repercusiones claras:

Artículo 26: A los integrantes del Cuerpo Técnico que incurran en las faltas que se señalan a continuación, se les sancionará según corresponda en cada caso.



b) Contravenir los principios de la deportividad y “Fair Play”, a través de acciones y/o burlas hacia los Oficiales de Partido, los Jugadores, los empleados o Directivos de los Clubes Afiliados, las Autoridades de la FMF o al público asistente. 1 a 3 partidos de suspensión y/o Multa de 500 UMAs



k) Incitar, provocar o faltar al respeto o Insultar a Jugadores o integrantes del Cuerpo Técnico delClub contrario o de su mismo Club.1 a 9 partidos de suspensión y/o multa de 90 a 1,500 UMAs



v) Llevar a cabo una conducta impropia. 1 a 8 partidos de suspensión y/o multa de 90 a 500 UMAs

La gravedad del castigo dependerá de la interpretación que la Comisión Disciplinaria dé a la conducta del entrenador argentino, considerando si hubo provocación previa o reincidencia.

Mohamed en bronca vs América | MEXSPORT

ANTECEDENTE EFRAÍN JUÁREZ

La Comisión Disciplinaria ya ha mostrado mano dura en este torneo bajo circunstancias similares. Tras el duelo entre Pumas y Cruz Azul de la Jornada 11, Efraín Juárez fue multado con el monto máximo de 3,000 UMAs por un gesto dirigido a la grada.

Sin embargo, el caso de Mohamed presenta una agravante, pues sus gestos no fueron hacia la afición, sino directamente contra colegas y jugadores del equipo contrario. Este factor de confrontación directa podría motivar a que, además del golpe al bolsillo, el estratega de Toluca sea inhabilitado para estar en el banquillo durante varios encuentros.

Efraín Juárez en celebración tras el empate de Pumas ante Cruz Azul | IMAGO 7