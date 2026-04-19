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Futbol

Henry Martín lesionado, comienza bronca vs Helinho en un túnel del Estadio Banorte

El delantero del América comenzó una pelea en los túneles del Estadio Banorte
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 07:57 - 19 abril 2026
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El delantero de las Águilas encaró al jugador de Toluca camino al vestidor

La tensión en el duelo entre América y Toluca escaló de las canchas a los vestidores del Estadio Banorte, dejando una imagen inesperada: Henry Martín, capitán del América, protagonizó un altercado con el brasileño Helinho a pesar de no haber sido convocado por lesión.

Helinho, protagonista de la bronca del América vs Toluca | MEXSPORT

HENRY MARTÍN COMIENZA BRONCA

Nuevas imágenes difundidas en redes sociales revelan que la bronca que inició en el terreno de juego tuvo un segundo capítulo en la zona de túneles. En el video se observa a Martín, vestido de civil con playera blanca y gorra negra, esperando deliberadamente al atacante de los Diablos Rojos.

De acuerdo con las grabaciones, el delantero azulcrema lanzó palabras hacia Helinho, quien reaccionó de forma inmediata intentando encarar al mexicano. Este intercambio fue el catalizador que reavivó los ánimos, involucrando a integrantes del staff de ambos clubes y elementos de seguridad del estadio en un caos que duró varios minutos.

ACTUALIDAD DE HENRY MARTÍN

La participación de Henry Martín en este incidente resalta aún más debido a su delicada situación física. El presente año se ha convertido en un calvario para el atacante, quien ha pasado la mayor parte del tiempo en la enfermería que en el césped.

  • Partidos disputados en 2026: 6

  • Partidos perdidos por lesión: 14

  • Efectividad: Solo ha participado en el 30% de los compromisos de las Águilas este año.

Hasta el momento, ni el Club América ni la Liga MX han emitido un comunicado oficial sobre posibles castigos para el capitán azulcrema, cuya frustración por las lesiones parece haberse trasladado al plano extra-cancha.

Henry Martín lamentándose | IMAGO7
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