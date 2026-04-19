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Futbol

Helinho se encara con aficionado del América tras el partido ante Toluca

Después de la expulsión a Helinho, jugador del Toluca, las bancas del América y los Diablos Rojos se salieron de control
Emiliano Arias Pacheco 01:13 - 19 abril 2026
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El jugador de los Diablos Rojos perdió el control durante y después del partido ante las Águilas

El encuentro entre América y Toluca tuvo de todo: golazos, un autogol, fallas garrafales y una bronca del tamaño del Coloso de Santa Úrsula. Uno de los protagonistas de dicha pelea fue Helinho, jugador de los Diablos Rojos, quien además de ver la tarjeta roja y encararse con Alejandro Zendejas, también terminó por ser la estrella -para mal- después del partido.

Un video en redes sociales muestra el momento en el que el atacante brasileño se encaró con jugadores y cuerpo técnico del América, aunque también con un aficionado del equipo azulcrema. 

Después de separarse de la pelea inicial, Helinho se estaba dirigiendo a los vestuarios por la Premium Tunnel Club, una de las nuevas amenidades del Estadio Azteca -ahora Banorte-. Fue ahí en donde varios aficionados le gritaron insultos racistas al jugador de los escarlatas; acción que fue respondida con un golpe al panel transparente y un ademán con el dedo medio.

¿Qué sucedió en el campo?

​Todo comenzó cuando en la línea de banda Helinho le metió una patada a Israel Reyes, acción le costó la tarjeta roja. Sebastián Cáceres buscó separarlos, pero el brasileño bruscamente lo agarró del cuello y lo hizo a un lado. Ahí, varios compañeros de ambos equipos llegaron a intentar separar a los jugadores sin éxito.

​Uno de los más agresivos fue el portero Luis García, quien en lugar de buscar separar a sus compañeros y rivales, hizo de lado a los jugadores del América con una fuerza desmedida. todo eso desencadenó las acciones durante y después del partido. 

Helinho, protagonista de la bronca del América vs Toluca | MEXSPORT

¿Cómo fue el América vs Toluca?

Pese a que el partido comenzó con un claro dominio de los del Estado de México, el conjunto de André Jardine logró emparejar el trámite conforme pasó el tiempo. Toluca amenazó principalmente en los primeros minutos, con llegadas claras de Paulinho y Alexis Vega; además de un balón al palo tras un gran centro de Jesús Gallardo.

Sin embargo, después del vendaval escarlata, las Águilas lograron llegar en un par de ocasiones peligrosas. Primero fue un tiro de Jonathan dos Santos; mientras que el gol cayó gracias a Brian Rodríguez.

El jugador charrúa recibió un balón por parte de Isaías Violante, quien con un gran control remató de una gran manera frente al arco de Luis García. El 'Rayito' colocó la bola en la esquina y terminó por abrir el marcador en el Coloso de Santa Úrsula.

En el comienzo del segundo tiempo, Brian Rodríguez anotó su doblete, con un golazo de otro partido. Sin embargo, el autogol de Miguel Vázquez le dio vida al conjunto de Antonio Mohamed; pero todo terminó en la victoria azulcrema y la bronca final. 

Antonio 'Turco' Mohamed, entrenador del Toluca | IMAGO7
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