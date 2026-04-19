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Futbol

Turco Mohamed hace señas obscenas a la banca del América: "dos veces te..."

Previo al partido entre América y Toluca, la afición azulcrema recriminó a sus jugadores con un abucheo al unísono en el Estadio Azteca
Emiliano Arias Pacheco 00:13 - 19 abril 2026
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El entrenador del Toluca se enfrascó en dimes y diretes con la banca azulcrema en los últimos minutos del partido en el Azteca

El Estadio Azteca -ahora Banorte- se convirtió en un caldera en los últimos minutos del partido entre América y Toluca, todo derivado por la expulsión de Helinho. Además de los empujones y golpes que hubo en el césped del Coloso de Santa Úrsula, una de las imágenes que llamó la atención fue la trifulca entre Antonio 'Turco' Mohamed y parte del cuerpo técnico azulcrema.

En las imágenes se pueden leer los labios del estratega de los escarlatas hacia la banca americanista, con un claro tono de burla.  "Dos veces te...", gritó el Turco, en un momento de euforia total por parte del argentino. 

Mohamed le ganó dos Finales al América de Liga MX, una con Monterrey y otra con Toluca; ambas en el Coloso de Santa Úrsula. Además, con los Diablos Rojos derrotó a las Águilas en un Campeón de Campeones. 

¿Cómo fue el América vs Toluca?

Pese a que el partido comenzó con un claro dominio de los del Estado de México, el conjunto de André Jardine logró emparejar el trámite conforme pasó el tiempo. Toluca amenazó principalmente en los primeros minutos, con llegadas claras de Paulinho y Alexis Vega; además de un balón al palo tras un gran centro de Jesús Gallardo.

Sin embargo, después del vendaval escarlata, las Águilas lograron llegar en un par de ocasiones peligrosas. Primero fue un tiro de Jonathan dos Santos; mientras que el gol cayó gracias a Brian Rodríguez.

Antonio 'Turco' Mohamed, entrenador del Toluca | IMAGO7

El jugador charrúa recibió un balón por parte de Isaías Violante, quien con un gran control remató de una gran manera frente al arco de Luis García. El 'Rayito' colocó la bola en la esquina y terminó por abrir el marcador en el Coloso de Santa Úrsula.

En el comienzo del segundo tiempo, Brian Rodríguez anotó su doblete, con un golazo de otro partido. Sin embargo, el autogol del antes mencionado Miguel Vázquez le dio vida al conjunto de Antonio Mohamed

Antonio 'Turco' Mohamed, entrenador del Toluca | IMAGO7
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