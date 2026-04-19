¡Retoman el vuelo! América vence a Toluca y quiere Liguilla

El Azteca volvió a pesar. América no se presentaba como el favorito para el duelo ante Toluca, debido a los resultados adversos que ha sufrido en los últimos encuentros, especialmente la eliminación en Concacaf Champions Cup frente a Nashville. Pese a ello, las Águilas consiguieron el triunfo de 2-1 sobre el Bicampeón del futbol mexicano.

¿Cómo fue la victoria de América sobre Toluca?

El resultado coloca al América en un panorama positivo para meterse a Liguilla, pues los Diablos eran uno de sus rivales más complicados en el cierre de torneo. Aunque no tienen la clasificación amarrada, todo pinta para que el conjunto azulcrema esté en la Fase Final.

Brian Rodríguez, jugador del América | IMAGO7

Fue un primer tiempo en el que Toluca impuso condiciones con un dominio de balón importante, pero América se atrevió y encontró en las bandas las oportunidades que esperaban. Con algunos tiros de lejana distancia, las Águilas se hicieron presentes.

Brian Rodríguez fue el héroe del América con un doblete. Primero con un disparo colocado para dejar sin opciones a Luis García; en el segundo, también desde lejana distancia con un tiro potente que reventó el arco.

El experimento de André Jardine de salir sin un '9' nominal para dejar a Raphael Veiga y a Isaías Violante en la ofensiva funcionó, además de una línea de tres con doble contención. Pese a generar dudas en el papel, el plan salió como esperaba el técnico brasileño.

Jugadores del Toluca festejando autogol de Miguel Vázquez | IMAGO7

El uruguayo tuvo el hat-trick, pero Luis García lo impidió con una importante atajada en un mano a mano, para dejar vivo a su equipo y buscar el empate en el Estadio Banorte.

Raúl Zúñiga tuvo una de las oportunidades más claras para el tercer gol del América. Con el arco abierto, la 'Pantera' no pudo hacer el tanto definitivo para asegurar los tres puntos.

Toluca sintió la esperanza del empate tras un autogol de Miguel Vázquez, pero la defensa del América estuvo a la altura para evitar la caída de su arco en los minutos finales.

Raúl 'Pantera' Zúñiga, jugador del América | IMAGO7

Segunda derrota de Toluca en el torneo

Los Diablos sufrieron su segunda derrota en el torneo, a pesar de llevar una racha positiva a lo largo del semestre. El Bicampeón del futbol mexicano no logró rescatar puntos en su visita al Coloso de Santa Úrsula.

El Estadio Banorte se convirtió en una caldera en los últimos suspiros, pues la tensión creció por la intensidad del juego. Entre empujones y reclamos, el juego concluyó con hostilidad.