¿Qué hiciste, Rayito? Brian Rodríguez falla oportunidad clara de gol ante Toluca

América y Toluca están entregando un auténtico partidazo en la cancha del Estadio Azteca -ahora Banorte-. El conjunto de André Jardine se puso en ventaja gracias a dos goles de Brian Rodríguez, sin embargo, los Diablos Rojos se acercaron por un autogol de Miguel Vázquez.

El 'Rayito' se convirtió en el gran héroe del conjunto azulcrema con su doblete, sin embargo, se perdió un gol increíble, gracias a una gran reacción de Luis García. El charrúa se encontró un balón detrás del mediocampo y, con una calidad digna de jugador de élite, se sacó a dos futbolistas escarlatas.

Rodríguez hizo una galopada impresionante y quedó frente a Luis García Palomera, pero el arquero de Toluca defendió su arco, como Cerbero defiende las puertas del inframundo. El portero mexicano sacó el balón con su brazo derecho y todo terminó en un tiro de esquina.

NOOOOOOOOOOO lo que había echo Brian Rodriguez 😫😫



Hoy estamos viendo a otro Rayito, así queremos que desquiten el salario jugandopic.twitter.com/Vot6YB6C9C — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) April 19, 2026

¿Cómo ha sido el América vs Toluca?

Pese a que el partido comenzó con un claro dominio de los del Estado de México, el conjunto de André Jardine logró emparejar el trámite conforme pasó el tiempo. Toluca amenazó principalmente en los primeros minutos, con llegadas claras de Paulinho y Alexis Vega; además de un balón al palo tras un gran centro de Jesús Gallardo.

Sin embargo, después del vendaval escarlata, las Águilas lograron llegar en un par de ocasiones peligrosas. Primero fue un tiro de Jonathan dos Santos; mientras que el gol cayó gracias a Brian Rodríguez.

Brian Rodríguez, jugador del América | MEXSPORT

El jugador charrúa recibió un balón por parte de Isaías Violante, quien con un gran control remató de una gran manera frente al arco de Luis García. El 'Rayito' colocó la bola en la esquina y terminó por abrir el marcador en el Coloso de Santa Úrsula.

En el comienzo del segundo tiempo, Brian Rodríguez anotó su doblete, con un golazo de otro partido. Sin embargo, el autogol de Miguel Vázquez le dio vida al conjunto de Antonio Mohamed.