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Futbol

¿Desesperado? El cambio de Jardine que sorprendió en el América vs Toluca

Llegaron las exclusivas del América a Récord sobre el futuro del equipo.
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 21:55 - 18 abril 2026
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El entrenador brasileño optó por jugar sin un '9' nominal

Las cosas en América no han marchado bien a lo largo del semestre, pues el rendimiento dista mucho de lo que alguna vez mostró el cuadro dirigido por André Jardine. Luego de la eliminación ante Nashville y resultados anteriores que tampoco fueron positivos, André Jardine saltó al duelo frente a Toluca con un cambio que causó extrañeza entre aficionados.

¿Cuál es el experimento de André Jardine ante Toluca?

En el once titular, América no colocó a ningún delantero centro, o un '9' nominal. En cambio, Jardine prefirió ir con Raphael Veiga al frente de la ofensiva, además de una línea de tres con dos contenciones.

Raphael Veiga, jugador del América | MEXSPORT

El brasileño no ha encontrado la fórmula para hacer mejorar a su equipo, por lo que este puede ser un intento para hacerlo funcionar, especialmente ante un equipo que tiene amplia experiencia, al ser el Bicampeón del futbol mexicano.

Anteriormente, André Jardine lanzaba a Patricio Salas como su delantero titular, incluso fue el anotador del tanto ante Cruz Azul en la fecha pasada, sin embargo, ante Nashville no apareció en el marcador. 

'Pato' Salas, jugador del América | IMAGO7

Partido clave para el América 

Este es un duelo crucial para las Águilas si es que quieren tener un lugar en la Liguilla, ya que con 19 unidades corren riesgo de salir de los primeros ocho puestos. Atlas y Tijuana ocupan el octavo y noveno lugar respectivamente, por lo que acechan al América

André Jardine espera que este experimento resulte positivamente ante Toluca, que a pesar de que en los últimos encuentros ha tenido resultados irregulares, todavía es un rival difícil de superar.

André Jardine en el banquillo del América tras la lesión de Erick 'Chiquito' Sánchez | IMAGO7
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