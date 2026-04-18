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Futbol

Matías Almeyda: ¿Acepta o no llega al América como DT?

Matías Almeyda ROTA
René Tovar
René Tovar 12:40 - 18 abril 2026
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​Fuentes cercanas al entrenador aseguraron a RÉCORD

​El entorno de Matías Almeyda desconoce, por el momento, la posibilidad de que la directiva del América lo haya contactado para dirigir al equipo la siguiente temporada de cara al Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

​Fuentes cercanas al entrenador aseguraron a Récord que el estratega argentino "desconoce" cualquier intento para que el ex Pastor del Rebaño Sagrado se haga cargo del Nido de Coapa.

Matías Almeyda en LaLiga | X:@SevillaFC_ENG

​"Que sepamos no hay nada", afirmó un allegado suyo, quien solicitó el anonimato debido al momento que atraviesa el equipo y a que el propio Matías es muy celoso de su futuro, después de que dirigió al Sevilla de España.

​"Él se encuentra en Inglaterra mirando juegos de fútbol. Está muy centrado en seguir su preparación, pero nada del América que yo sepa", expresó nuestro informante.

Jugadores de América en lamento tras la derrota contra Nashville | MEXSPORT
Jugadores de América en lamento tras la derrota contra Nashville | MEXSPORT

​Dado el conocimiento que tiene del entrenador, pues trabaja casi a su lado, le preguntamos si Matías podría dirigir al América luego de su paso por Chivas:

​"La verdad... no sabría decirte. Te repito, él está en Inglaterra y afirmar algo no es correcto. Te puedo decir que está muy metido en ver fútbol y seguir creciendo", apuntó nuestro personaje, quien pidió no hacer más preguntas.

Matías Almeyda uniéndose por los mexicanos ante pasados momentos de violencia l X:SevillaFC

​La víspera se destapó que Matías Almeyda es uno de los candidatos al puesto de director técnico del América. Sin embargo, al parecer, aún no ha sido contactado.

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