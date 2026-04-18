¿Qué equipos aún no cumplen la Regla de Menores en la Liga MX?

La recta final del Clausura 2026 de la Liga MX no solo se juega en la cancha, también en el reglamento. La llamada Regla de Menores se ha convertido en un factor determinante para varios equipos que aún no cumplen con los minutos requeridos y, con apenas tres partidos por disputarse, la presión va en aumento.

Entre los clubes que siguen contra reloj aparecen América, Toluca, Cruz Azul y Tigres, quienes todavía no alcanzan la cifra establecida.

'Pato' Salas celebra gol con América | IMAGO7

¿Cuánto suman los equipos?

América suma 1122 minutos, por lo que necesita 48 más para cumplir; Toluca registra 1082 y requiere 88; Cruz Azul acumula 1066, quedándose a 104 minutos; mientras que Tigres es el más rezagado con 966, necesitando todavía 204.

Esta situación obliga a los entrenadores a ajustar sus alineaciones y darle protagonismo a los jugadores jóvenes en un momento clave del campeonato.

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Regla impulsada para el talento

No se trata solo de cumplir con la norma, sino de hacerlo sin comprometer resultados en plena lucha por la clasificación y posiciones en la tabla.

Con tan poco margen de error, cualquier decisión puede ser determinante. La Regla de Menores, pensada para impulsar el talento juvenil, hoy pone a prueba la gestión deportiva de estos equipos, que deberán encontrar el equilibrio perfecto entre competitividad y desarrollo en el cierre del torneo.