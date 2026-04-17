Katia Itzel vuelve al centro del campo: pitará Necaxa vs Tigres tras controversia

La árbitra mexicana Katia Itzel García fue designada para impartir justicia en el duelo entre Necaxa y Tigres, correspondiente a la Jornada 15 del Clausura 2026, luego de la polémica que protagonizó en su más reciente aparición en la Liga MX en el Pumas contra Mazatlán.

La decisión de la Comisión de Árbitros ha generado opiniones divididas, ya que llega días después de un partido que desató debate entre aficionados, analistas y jugadores.

Jugadores de Mazatlán le reclaman a Katia Itzel en el partido contra Pumas | IMAGO 7

La polémica que marcó su regreso

El origen de la controversia se dio en el encuentro entre Pumas y Mazatlán, donde Katia Itzel señaló el final del primer tiempo justo cuando el conjunto visitante tenía una oportunidad clara de gol, lo que provocó reclamos inmediatos.

La jugada generó molestia en el banquillo rival e incluso derivó en la expulsión de un integrante del cuerpo técnico tras protestar la decisión arbitral.

Katia Itzel García arbitrando l MEXSPORT

Pese a ello, la Comisión revisó su actuación y determinó que fue correcta, por lo que no hubo sanción y se optó por mantenerla en actividad para un partido de alto perfil.

Respaldo de la Comisión y nueva oportunidad

Lejos de ser castigada, la silbante recibió el respaldo del organismo, que incluso calificó su desempeño como positivo, dándole continuidad en la jornada siguiente.

Su designación para el Necaxa vs. Tigres no solo reafirma la confianza en su trabajo, sino que también la coloca nuevamente bajo los reflectores en uno de los partidos que promete tener mucha acción.