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Futbol

¿Dónde ver el Necaxa vs. Tigres? Fecha, hora y transmisión

¿Dónde ver el Necaxa vs. Tigres? | RÉCORD
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 14:35 - 17 abril 2026
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El Estadio Victoria será el lugar donde Necaxa y Tigres colisionen en compromiso correspondiente a la Jornada 15 de la Liga MX

Necaxa se enfrentará a Tigres en un duelo correspondiente a la Liga MX; un juego crucial para ambas escuadras si quieren soñar con colarse a la Liguilla del futbol mexicano.

Los Hidrocálios llegan dolidos por caer en la última fecha; en caso de obtener el triunfo, podrían pelear por meterse dentro de los 8 primeros. Mientras que los Felinos se encuentran clasificados, pero no vienen demostrando el mejor nivel dentro del terreno de juego.

Lucha por puestos de Liguilla

Necaxa y Tigres pasan por momentos similares, pero a la vez diferentes, dentro de la Liga MX. Los locales, a pesar de tener una seguidilla de partidos con victoria, cayeron en la última fecha, por lo que buscan volver a la senda de la victoria para clasificarse a la Liguilla, mientras que los Felinos buscan sumar 3 puntos claves para seguir aferrándose a la ‘fiesta grande’.

Necaxa se posiciona como duodécimo en la clasificación; de conseguir 3 puntos, estaría luchando por escalar a puestos de Liguilla. Los Hidrocálidos registran cinco victorias, un empate y ocho derrotas, sumando 17 goles a favor y 20 en contra, teniendo una diferencia de -3.

Derrota de Necaxa en el Estadio Corregidora en Liga MX I IMAGO7

Tigres se ubica en el lugar sexto de la tabla, ubicados en puestos de Liguilla. Los Felinos llevan un registro de seis victorias, dos empates y seis derrotas, sumando 22 goles a favor y 16 en contra, teniendo una diferencia de +6.

Raúl 'Tala' Rangel en el partido de Chivas contra Tigres en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Raúl 'Tala' Rangel en el partido de Chivas contra Tigres en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

¿Dónde ver el partido Necaxa vs. Tigres?

El partido entre Necaxa y Tigres se llevará a cabo en el Estadio Victoria; podrá disfrutarse en punto de las 17:00 hrs el día 18 de abril (tiempo CDMX), siendo transmitido por TV Azteca, por streaming Claro Sports y ViX Premium.

TIGRES VS SEATTLE SOUNDERS | MEXSPORT
Tigres festejando el segundo gol ante Seattle Sounders en la liga de Campeones de la Concacaf | MEXSPORT
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