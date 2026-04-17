Matías Almeyda, principal candidato para ser entrenador del América

La gloriosa era de André Jardine en el Club América concluyó con la eliminación en Concacaf. Cómo te adelanto RÉCORD, la directiva busca reemplazos desde hace días y tiene tres candidatos principales: Matías Almeyda, Guillermo Almada y Diego Alonso.

La presidencia deportiva de las Águilas ha estado buscando un perfil acorde al proyecto y encontró estos tres perfiles.

🚨SUCESOR DE JARDINE EN AMÉRICA🚨



Está semana advertimos que América busca ya reemplazo de Jardine.



Armaron tres carpetas, tres candidatos incluso ya sondeados:



- Guillermo Almada - No gustó arriba el perfil



- Diego Alonso - Finalista como opción



- Matías Almeyda - Principal… — Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) April 17, 2026

EL QUE LUCE MÁS LEJANO

El que tiene menos probabilidades de quedarse es Guillermo Almada, pues no gusta su personalidad controladora, aunque su sistema de juego es ideal. A la alta plana le seduce, pero a la gente en Coapa no tanto.

AL QUE YA HABÍAN BUSCADO

El segundo en preferencias es el uruguayo Diego Alonso, pues incluso es un perfil que antes de la llegada de Jardine habían sondeado. Sonó fuerte. En la parte deportiva gusta su perfil.

Diego Alonso, Campeón con Rayados | IMAGO7

EL QUE LLEVA MANO EN LA ELECCIÓN

Y el candidato más fuerte para poder sustituir a Jardine tras el Clausura es aquel del gran recuerdo con Chivas: Matías Almeyda, un sueño para la directiva del América y para la alta plana.

¿SE PUEDE SALVAR JARDINE?

Ni siquiera el título del Clausura 2026 garantiza que Jardine siga en el América, pues la eliminación en la Concacaf y el pobre nivel que ha alcanzado el equipo impulsó la decisión de buscar a estos candidatos.