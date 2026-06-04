México Countdown Concert: Costo de boletos para ver a Belinda y Los Ángeles Azules ante del inicio del Mundial

La capital del país se prepara para vivir una de las semanas más importantes de su historia reciente. Antes de que el balón ruede en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, miles de aficionados podrán ser parte de una celebración musical diseñada para dar la bienvenida al torneo más importante del futbol.

El próximo 10 de junio, la Ciudad de México será sede del "Mexico Countdown Concert", un evento que marcará el inicio de los festejos mundialistas y que reunirá a figuras destacadas de la música latina en una noche especial para los seguidores del futbol.

Entre los artistas confirmados por la FIFA se encuentran Los Ángeles Azules, Belinda y Elena Rose, quienes encabezarán un espectáculo que busca conectar a los aficionados de los tres países anfitriones de la competencia: México, Estados Unidos y Canadá.

El "Mexico Countdown Concert" marcará el inicio de los festejos mundialistas un día antes del partido inaugural.

La celebración se llevará a cabo apenas unas horas antes de que comience oficialmente el Mundial. El 11 de junio, la Selección Mexicana disputará el encuentro inaugural frente a Sudáfrica en el Estadio Azteca, inmueble que durante el torneo será conocido como Estadio Ciudad de México.

¿Qué hará diferente a este concierto rumbo al Mundial?

Además de las actuaciones musicales, el evento formará parte de una producción internacional organizada en coordinación con los Premios Grammy, mediante la cual se enlazarán distintas ciudades sede de la Copa del Mundo en una misma celebración.

La FIFA adelantó que la experiencia incluirá presentaciones en vivo, conexiones especiales con otras sedes mundialistas y apariciones sorpresa para los asistentes. Incluso, se anunció que habrá un invitado especial cuya identidad será revelada durante la celebración en la capital mexicana.

Las actividades arrancarán desde la tarde del 10 de junio. Los organizadores recomendaron a los asistentes llegar a partir de las 17:00 horas para disfrutar de la programación previa al espectáculo principal.

Miles de aficionados se reunirán en el Auditorio Nacional para vivir una noche de música rumbo a la Copa del Mundo./ X

La música continuará con México Vibra

El "Mexico Countdown Concert" formará parte de las actividades de México Vibra, proyecto impulsado por el Comité Organizador de la Ciudad de México para acompañar la llegada de la Copa del Mundo.

Quienes cuenten con boleto para México Vibra en la fecha del evento podrán acceder al concierto previo sin realizar un pago adicional. Para el resto del público, las entradas estarán disponibles a través de la plataforma Fanki, con precios que van desde mil 362 pesos en segundo piso hasta 9 mil 702 pesos en la zona preferente.

La celebración musical no terminará con el concierto de cuenta regresiva. El cartel de México Vibra también incluye a artistas como Alejandro Fernández, Carín León, Lucero, Mijares, Emmanuel, Carla Morrison, Banda El Recodo, Timbiriche y la Orquesta Sinfónica de Minería, quienes serán parte de una serie de presentaciones que combinarán cultura, entretenimiento y pasión por el futbol.