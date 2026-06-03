El Chapo envía segunda carta en dos días; exige revisión de su caso en Estados Unidos

La ofensiva jurídica de Joaquín "El Chapo" Guzmán desde prisión no se detiene. En menos de dos días, el exlíder del Cártel de Sinaloa ha hecho públicos dos escritos en los que busca reabrir la discusión sobre aspectos vinculados con su extradición y las condiciones bajo las cuales cumple sentencia en Estados Unidos.

La nueva comunicación está fechada el 3 de junio y se dio a conocer después de que el periodista Keegan Hamilton compartiera el documento. Se trata de la segunda carta divulgada en un lapso menor a 48 horas, luego de que otro escrito saliera a la luz el pasado 2 de junio.

A través de esta nueva misiva, Guzmán plantea que las autoridades estadounidenses deben garantizar el respeto a los derechos que, según su interpretación, le otorgan tanto la legislación de Estados Unidos como los acuerdos derivados de su traslado desde México.

El exnarcotraficante busca que autoridades judiciales estadounidenses revisen aspectos vinculados con su proceso de extradición./ AP

El documento está dirigido a una autoridad judicial y forma parte de los esfuerzos legales que el exnarcotraficante mantiene para cuestionar elementos relacionados con el proceso de extradición que permitió su entrega a Estados Unidos.

La extradición sigue siendo el eje de sus reclamos

Aunque la carta aborda distintos argumentos jurídicos, el tema central vuelve a ser la forma en que se aplican las disposiciones legales vinculadas a su extradición. Guzmán sostiene que determinados criterios deben ser revisados durante el cumplimiento de la condena que enfrenta en territorio estadounidense.

Dentro del texto aparece una de las declaraciones más relevantes del documento:

"Mi nombre es Joaquín El Chapo Guzmán, y tengo los derechos que otorgan las leyes de la Constitución de EE.UU. y la Ley Americana en los tribunales del Distrito Este para que se respeten mis derechos a ser tratado con igualdad“.

Además, el exlíder criminal insiste en que las autoridades consideren aspectos relacionados con la legislación mexicana dentro del análisis de su situación jurídica actual.

La nueva misiva fue fechada el 3 de junio y forma parte de una serie de acciones legales impulsadas por el exlíder del Cártel de Sinaloa./ X

¿Por qué volvió a escribir otra carta apenas un día después?

La respuesta parece encontrarse en la estrategia legal que Guzmán ha mantenido durante los últimos meses. La nueva comunicación retoma argumentos ya planteados en escritos anteriores y vuelve a poner énfasis en el alcance de los acuerdos de extradición.

En otro fragmento del documento señala:

"Esta es una carta respetuosa dirigida al Juez sobre la aplicación de mis leyes mexicanas dentro de la Constitución, bajo el criterio de extradición para el cumplimiento de mi condena“.

La difusión de una segunda carta en tan poco tiempo muestra que Guzmán continúa utilizando este tipo de recursos para intentar que las autoridades judiciales revisen elementos específicos de su caso.