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Activan alerta amarilla y alerta naranja por lluvias fuertes en Ciudad de México

La alerta estará vigente desde las 18:00 horas del miércoles 3 de junio hasta la medianoche del jueves 4 de junio./ X
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 15:43 - 03 junio 2026
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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió alertas preventiva para toda la Ciudad de México

Quienes tengan previsto salir durante la tarde o regresar a casa por la noche deberán tomar precauciones adicionales. Las autoridades capitalinas advirtieron que las condiciones climáticas podrían complicar la movilidad en distintos puntos de la Ciudad de México debido al pronóstico de lluvias, acumulación de agua y posibles afectaciones en vialidades.

Ante este escenario, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó dos niveles de alerta para las 16 alcaldías de la capital. La medida estará vigente desde las 18:00 horas de este miércoles 3 de junio y permanecerá activa hasta las 00:00 horas del jueves 4 de junio de 2026.

Además de las precipitaciones, las autoridades alertaron sobre la posibilidad de caída de granizo, fenómeno que podría incrementar los riesgos en calles, avenidas y zonas con tránsito peatonal.

Protección Civil recomendó evitar cruzar calles con corrientes de agua y mantenerse alejado de árboles durante las tormentas./ RS

La dependencia capitalina informó que el aviso fue emitido a las 13:00 horas tras analizar las condiciones meteorológicas previstas para el cierre de la jornada.

Las zonas donde se esperan las lluvias más intensas

El nivel más elevado de vigilancia corresponde a la alerta naranja, que fue activada para las alcaldías de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalpan.

En estas demarcaciones se pronostican precipitaciones acumuladas de entre 30 y 49 milímetros, volumen que podría ocasionar anegaciones en puntos bajos, afectaciones a la circulación y corrientes de agua en diversas vialidades.

Por otra parte, las alcaldías de Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco fueron colocadas en alerta amarilla, donde se prevén lluvias de entre 15 y 29 milímetros durante el mismo periodo.

¿Qué riesgos podrían presentarse durante las próximas horas?

Las autoridades explicaron que las afectaciones no se limitan únicamente a los encharcamientos. Las condiciones climáticas también podrían favorecer la caída de ramas, árboles y estructuras ligeras como lonas, especialmente en zonas donde las lluvias se presenten con mayor intensidad.

Por ello, Protección Civil recomendó evitar cruzar calles con corrientes de agua, mantenerse alejado de árboles durante las tormentas y utilizar puentes peatonales o banquetas cuando existan acumulaciones importantes de agua.

Asimismo, se hizo un llamado a brindar apoyo a personas adultas mayores, niñas, niños y personas con discapacidad para facilitar su resguardo en caso de lluvias intensas.

Las lluvias previstas podrían generar acumulaciones de agua y afectaciones en diversas vialidades de la Ciudad de México.
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