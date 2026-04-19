Antonio Mohamed explota contra abanderada del América vs. Toluca: “No puede abrazar así a Zendejas”

Los ánimos del América vs. Toluca se calentaron en los últimos minutos, con un conato de bronca entre Helinho y Alejandro Zendejas. El marcador adverso generó tensión entre los elementos de los Diablos, mientras que la urgencia de triunfo para las Águilas también provocó hostilidad. En dicha disputa, la abanderada Karen Janett Díaz intervino para separar a los jugadores de ambos equipos, algo que fue criticado por Antonio Mohamed.

¿Por qué Antonio Mohamed se molestó con Karen Janett Díaz?

El ‘Turco’ confesó que lo que enojó a su equipo fue que la abanderada abrazó a Alejandro Zendejas para evitar algún golpe hacia Helinho, pues se preguntó por qué no hizo lo mismo con su jugador.

Lo que detona todo es la amarilla que le ponen a Kevin Álvarez. Es doble amarilla y ahí comienza todo

Lo que nos hace enojar es que la jueza de línea no puede abrazar a Zendejas de la forma en que lo hizo

Antonio 'Turco' Mohamed, entrenador del Toluca | IMAGO7

¿Por qué no abrazó a Helinho? Lo corrió por toda la cancha y lo abrazaron. Yo ni a mi hija la he abrazado tanto así. Es la verdad, tienen las imágenes

Le dije: ‘Tú no puedes abrazar a la Zendejas’. Si Zendejas quiere meter una trompada, que la meta. ¿Por qué no abrazaste a Helinho?’ Esa es la pregunta que hice

No importa si es hombre o mujer. Podría haber sido el juez, pero ella se metió sin que nadie le pidiera, abrazando a Zendejas para que no ganara

Completo caos en el final del partido en el Estadio Banorte | MexSport

Sobre las tensiones entre las bancas y las señas realizadas a los elementos del cuerpo técnico del América, Mohamed aclaró que son cosas extracancha que se quedan ahí.

Las cosas extrafutbolísticas también quedan dentro de la cancha. Si el mío se equivocó y lo suspenden, tendremos que aceptar el castigo. No hay que decir nada más

Vuelvo a repetir, nos ganaron bien y lo que pasó en las bancas queda en las bancas, y lo que pasó afuera también

Seguramente nos volveremos a cruzar en algún momento y, si no, cada uno seguirá su camino

Mohamed también se enfrascó en la discusión | MexSport

Mohamed elogia a Marcel Ruiz

Marcel Ruiz entró al campo para continuar con la actividad progresiva rumbo al Mundial 2026. Sobre el rendimiento de su mediocampista, el técnico argentino solo pudo elogiarlo.

Entró y metió al América dentro del arco él solo. Lo vi espectacular. Entró, agarró la pelota, corrió para abajo, para arriba, metió pase de gol, manejó los hilos del partido solo, hizo que el equipo juegue en campo rival y la verdad me pone muy contento

Ojalá que siga en esta progresión y que no sienta nada, que siga así. La verdad que a nosotros nos pone muy contentos

Marcel Ruiz saliendo molesto tras caer ante el América | MEXSPORT

Por último, Mohamed fue claro y sincero para reconocer que América ganó bien, a pesar de las polémicas generadas a lo largo del encuentro, como la doble amarilla a Kevin Álvarez o el gol anulado de Toluca.

Ganaron bien, fueron justos ganadores. Las incidencias que pasan adentro quedan adentro; ahí mueren. No voy a decir lo que se dice en caliente. Para mí ya terminó

El análisis del juego: ellos fueron muy superiores al inicio. No fuimos capaces de hacer el gol, y ellos fueron muy certeros