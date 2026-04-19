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Futbol

América contra Toluca termina en caos: bronca inicia en cancha y continúa en los túneles

Después de la expulsión a Helinho, jugador del Toluca, las bancas del América y los Diablos Rojos se salieron de control
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 00:05 - 19 abril 2026
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La expulsión de Helinho desató empujones, golpes e insultos en el Azteca

El duelo entre América y Toluca terminó completamente caliente luego de la expulsión de Helinho, situación que provocó una bronca entre jugadores de ambos equipos dentro del terreno de juego.

La bronca llegó al punto de que Helinho se peleó en los túneles con Henry Martín y cuerpo técnico del América. El brasileño, al final del encontronazo, terminó por encararse con aficionados de Las Águilas al punto de hacerles señas obscenas.

La tensión explotó en los minutos finales, con empujones y reclamos que obligaron a la intervención del cuerpo arbitral para evitar que la situación escalara aún más.

La bronca siguió tras el partido

Lejos de terminar con el silbatazo final, la trifulca continuó en los túneles rumbo a los vestidores, donde jugadores de ambos equipos siguieron encarando y empujándose. Así lo pudo presenciar Diana Mac, quien grabó todo el alboroto y lo compartió en redes sociales.

Antonio 'Turco' Mohamed, entrenador del Toluca | IMAGO7

La conducta antideportiva marcó el cierre del encuentro, dejando una imagen negativa por parte de ambas escuadras tras lo ocurrido tanto en el campo como fuera de él, ahora ya con el partido finalizado.

Completo caos en el final del partido en el Estadio Banorte | MexSport

Karen Díaz interviene en medio del caos

En pleno altercado dentro del campo, la asistente Karen Díaz tuvo que meterse para separar a los futbolistas involucrados, incluso poniéndose en riesgo físico al intentar frenar a jugadores como Alejandro Zendejas y el propio Helinho.

La escena evidenció el nivel de tensión que se vivía en la cancha en ese momento.

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