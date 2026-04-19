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Empelotados

Reacciones virales a la increíble falla de Zúñiga: "Kalusha", "es alergico al gol"

El delantero del América protagonizó el oso del torneo ante una portería vacía
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 08:52 - 19 abril 2026
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La falla del delantero de América es una de los errores más grandes en la historia de la Liga MX

El triunfo del América sobre Toluca en el Estadio Azteca quedó en segundo plano tras un error que desafía la lógica deportiva. Raúl "Pantera" Zúñiga protagonizó la que ya se cataloga como la falla más inverosímil del torneo y una de las más escandalosas en la historia del futbol mexicano, provocando una ola de reacciones que van desde la incredulidad hasta la indignación total.

Raúl 'Pantera' Zúñiga, jugador del América | IMAGO7

FANTASMA DE KALUSHA EN EL REACCIONANDO DE RÉCORD

Durante la transmisión de REACCIONANDO de RÉCORD, el ambiente pasó de la euforia al desconcierto absoluto en cuestión de segundos. Al ver a Zúñiga solo frente al arco, con la portería abierta y sin guardameta que se interpusiera, el gol se cantó de forma anticipada.

Tras el error, los integrantes del programa no tardaron en comparar la acción con la mítica falla de Kalusha Bwalya, aquel histórico yerro en el Coloso de Santa Úrsula que sigue vivo en la memoria del balompié nacional. La magnitud del fallo fue tal que los presentes calificaron la jugada como un evento histórico por las razones equivocadas.

"ES ALÉRGICO AL GOL"

La crítica no fue exclusiva de las redes sociales; los narradores y analistas de las principales señales televisivas se mostraron implacables:

Andrés Vaca, narrador estrella de TUDN, no ocultó su ironía al describir a Zúñiga como un jugador "alérgico al gol", recordando que este error se suma a otro fallo grosero cometido a mitad de semana frente al Nashville en el torneo internacional.

PIDEN SU SALIDA DEL CLUB

En la transmisión alternativa a través de Layvtime, la tensión fue física. El exarquero americanista, Moisés Muñoz, se levantó de su asiento y lanzó su gorra al suelo repetidamente en señal de frustración. Por su parte, el "Pollo" Ortiz fue tajante al pedir la salida inmediata del delantero, sugiriendo que el club debería "venderlo mañana mismo".

TENDENCIA EN X

El nombre de la "Pantera" se convirtió en la tendencia número uno en plataformas digitales, superando incluso la conversación sobre el resultado del partido o la bronca final entre ambas escuadras.

Mientras los aficionados azulcremas inundaron las redes con insultos y reclamos por la falta de contundencia, los seguidores de equipos rivales aprovecharon el momento para viralizar memes y burlas, consolidando la jugada de Zúñiga como el momento más infame de la jornada. Lo que debió ser una noche de celebración por los tres puntos terminó como un juicio público hacia el delantero de las Águilas.

Raúl 'Pantera' Zúñiga, jugador del América | IMAGO7
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