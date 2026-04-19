"Hay que tener cuidado": Brian Rodríguez manda mensaje a quienes dudan de América

América se reencontró este sábado 18 de abril con el triunfo después de siete partidos sin ganar entre Copa de Campeones Concacaf y Liga MX. Además, no fue una victoria cualquiera, sino una declaración de intenciones al imponerse 2-1 en el Estadio Banorte frente al vigente bicampeón, Toluca.

Brian Rodríguez fue el autor del doblete que le permitió a las Águilas derrotar a los Diablos Rojos. Con ello, los de Coapa no solo se mantuvieron en zona de clasificación, sino que dejaron claro que no se les puede dar por muertos en ningún torneo. Así lo reconoció el mismo 'Rayito' tras el partido.

Brian Rodríguez en lamento en el partido entre América y Toluca | IMAGO 7

¿Qué dijo Brian Rodríguez luego de su doblete ante Toluca?

En entrevista con TUDN luego de finalizado el juego, Rodríguez recordó que América sabe lo que es remontar, tanto en un partido como en un torneo, por lo que nadie debería hablar mal del equipo. "La gente que duda de este equipo sinceramente nos falta al respeto".

"Creo que hay que tener mucho cuidado cuando hablas del América por ser lo que es, por la historia que tiene en el futbol mexicano", y aseguró que al interior del grupo se mantienen concentrados en buscar la clasificación. "Nosotros trabajando, callados, humildes; creo que vendrán cosas mejores, y meternos a la Liguilla es lo que más queremos".

Por otra parte, consideró que era importante darle a su afición un triunfo como el de este sábado, sobre todo después de las semanas complicadas que tuvieron. "No nos gusta perder, tener a la mejor afición de México y perder en este estadio, así que feliz y contento por ganar".

Brian Rodríguez en celebración en el partido de América ante Toluca | IMAGO 7

"Resaltar el esfuerzo de todos, creo que se habló mucho en la semana, estamos muy tristes por no obtener los resultados que queremos, estoy sin voz porque me la pasé gritando a compañeros y es eso más que nada", finalizó.

¿Qué viene para América en el Clausura 2026?

El partido a media semana correspondiente a la Jornada 16 será clave para las aspiraciones de las Águilas. El equipo dirigido por André Jardine se enfrentará a León, que también está en lucha por quedarse con un boleto a la Fiesta Grande este semestre.

Brian Rodríguez en celebración en el partido de América ante Toluca | IMAGO 7