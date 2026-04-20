América, único equipo en Liga MX sin debutar canteranos en la temporada 2025-26

América acaba de cumplir con la regla de menores en el Clausura 2026. Sin embargo, el tema de los jóvenes en Coapa ha sido uno de los mayores problemas para André Jardine. Más allá de la actualidad en el semestre actual, las Águilas no han debutado canteranos en todo el año futbolístico. Con esto, el conjunto azulcrema es el único equipo dentro de la Liga MX con esta estadística negativa.

Entre el Apertura 2025 y lo que va de este Clausura 2026, los 18 equipos de Liga MX acumulan un total de 57 debuts dentro de Primera División. De esos, 33 se reparten en el AP25, mientras que los otros 24 han sido en el torneo actual. Sin embargo, dentro de todos estos números, América ha brillado por su ausencia, pues no ha hecho que si quiera un futbolista de sus Fuerzas Básicas sume sus primeros minutos en el máximo circuito.

En todo el torneo pasado y lo que va del actual, las Águilas son el único club que no ha debutó a un solo jugador. Y aunque hay varios equipos con apenas uno o dos debuts, las Águilas son sotaneras en este rubro, pues en todo el año futbolístico no han consolidado a un futbolista procedente de sus Fuerzas Básicas en el primer equipo.

La plantilla de América vs Toluca | MEXSPORT

Equipos con más debuts

Durante esta temporada 2025-26, el club que más debute tiene en solitario es Atlas con seis. De esos seis, Luis Blanco (defensa), Sergio Hernández (medio), César Ramos (portero), Jorge San Martín (defensa) y Antonio Sánchez (porteros lo hicieron en el Apertura 2025, mientras que Luis Gamboa (mediocampista) sumó sus primeros minutos en Primera División durante este Clausura 2026.

En segundo lugar de este rubro están empatados dos equipos: Toluca y Pumas. Del lado de los Diablos, cuatro debutaron en el torneo anterior y solamente uno en el Clausura 2026. En cuanto a los Felinos, Rodrigo Parra (portero), Stanley García (mediocampista), Dennis Ramírez (mediocampista), Emiliano Villaseñor (defensa) y Misael Torres (delantero) sumaron sus primeros minutos en 1ra durante el Apertura 2025.

Posteriormente hay cinco equipos empatados con cuatro debuts durante este año futbolístico: Xolos, Cruz Azul, Puebla, Santos Laguna y Pachuca. Con tres debutantes en el mismo lapso están Necaxa, Querétaro, León y Mazatlán. Con dos están Atlético San Luis, Chivas, Rayados y Tigres. Con uno se encuentra Juárez y en el fondo con cero está América.

Jugadores del Atlas festejando el gol contra Santos | MEXSPORT

Así, a falta de dos jornadas para que termine la temporada regular del Clausura 2026, las Águilas apuntan a ser el único equipo sin debuts en el año futbolístico. Incluso, más allá de que Diego Reyes Costilla salió al Brasileirao, ningún otro jugador de las Fuerzas Básicas de Coapa luce como una ‘promesa’ que pueda consolidarse pronto en el primer equipo.

AMÉRICA Y LA REGLA DE MENORES EN EL CLAUSURA 2026

La regla de menores se estableció en el futbol mexicano para darle mayor rodaje en Primera División a los jóvenes. Sin embargo, aunque la mayoría de equipos ya la han cumplido durante este Clausura 2026, la realidad es que han sufrido para hacerlo. Uno de esos clubes es América, que en el duelo de Jornada 15 ante Toluca por fin completó esta regla.

El mínimo de minutos por acumular en un torneo es de 1,170 minutos con jugadores nacidos a partir de 2003 en adelante. Con esto, André Jardine ‘sufrió’ durante este torneo para cumplir la regla. Incluso, hasta esta Fecha, era uno de los cuatro clubes que aún no lograba este requisito; tanto Cruz Azul como Tigres aún no la cumplen.

A pesar de haber cumplido, América es el equipo que menos jugadores de estas categorías ha utilizado durante este Clausura 2026. Con tan solo tres futbolistas con acumulación de minutos para la regla de menores, las Águilas son el peor club en este rubro, empatados con Juárez y Atlas que también han requerido únicamente de una tercia de jugadores.

Del lado de América, Patricio Salas (nacido en 2004) y Miguel Vázquez (nacido en 2004) acumulan 501 y 326 minutos de juego para este regla. El otro jugador que completó esta estadística para los dirigidos por André Jardine es Isaías Violante (nacido en 2003) con 407 minutos.