César Ramos, firme en los conatos de bronca como Karen Díaz

El arbitraje mexicano ha tomado protagonismo en recientes jornadas, no por decisiones polémicas, sino por la manera en la que algunos silbantes han decidido actuar cuando los ánimos se calientan dentro del terreno de juego. Tanto César Ramos Palazuelos como Karen Díaz Medina han coincidido en una misma postura: intervenir directamente para evitar que los conflictos pasen a mayores.

Dos casos donde los árbitros entraron a tratar de calmar las situaciones el torneo pasado, incluso César Ramos que va al Mundial. pic.twitter.com/YpJ0JsXMJ6 — History Liga MX (@History_LigaMX) April 19, 2026

Ramos impone autoridad en clásicos

En el caso de César Ramos, estas acciones se han repetido en escenarios de máxima exigencia. Durante el Clásico Nacional del Apertura 2025 (Jornada 8), el silbante se metió a separar a jugadores de América y Chivas de Guadalajara en medio de un conato de bronca.

Clásico Regio: César Ramos Palazuelos es el elegido para silbar en el Rayados vs Tigres | IMAGO7

Posteriormente, en el Clásico Regio de la Jornada 16 del mismo torneo, volvió a intervenir al interponerse entre Jesús Angulo y Lucas Ocampos, evitando que la tensión escalara.

César Ramos Palazuelos como árbitro central en un partido entre América y Chivas en la Liga MX | IMAGO 7

Karen Díaz también se hizo presente

Una acción similar ocurrió con Karen Díaz en el duelo entre América y Toluca del Clausura 2026 (Jornada 15), cuando no dudó en meterse entre Helinho y Alejandro Zendejas para frenar el conflicto, incluso arriesgando su integridad física.

La abanderada, Karen Díaz, no fue elegida para ir a la Copa del Mundo | MEXSPORT

Así, ambos silbantes han dejado claro que su labor no solo pasa por aplicar el reglamento, sino también por mantener el orden dentro del campo, aunque en el caso de César Ramos su intervención ya se ha vuelto una constante en partidos de alto voltaje.