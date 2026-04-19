Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

César Ramos, firme en los conatos de bronca como Karen Díaz

Karen Díaz durante la pelea entre Helinho y Alejandro Zendejas en el partido de América y Toluca | IMAGO 7 Christian Borja y Rodrigo Dourado, de América, reclamando al árbitro César Arturo Ramos en el partido ante Pumas en el Clausura 2026 | IMAGO7
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 17:26 - 19 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
César Ramos y Karen Díaz han intervenido directamente en conflictos dentro de la cancha para evitar que escalen, aunque el silbante central lo ha hecho de forma constante en partidos de alta tensión

El arbitraje mexicano ha tomado protagonismo en recientes jornadas, no por decisiones polémicas, sino por la manera en la que algunos silbantes han decidido actuar cuando los ánimos se calientan dentro del terreno de juego. Tanto César Ramos Palazuelos como Karen Díaz Medina han coincidido en una misma postura: intervenir directamente para evitar que los conflictos pasen a mayores.

Ramos impone autoridad en clásicos

En el caso de César Ramos, estas acciones se han repetido en escenarios de máxima exigencia. Durante el Clásico Nacional del Apertura 2025 (Jornada 8), el silbante se metió a separar a jugadores de América y Chivas de Guadalajara en medio de un conato de bronca.

Clásico Regio: César Ramos Palazuelos es el elegido para silbar en el Rayados vs Tigres | IMAGO7

Posteriormente, en el Clásico Regio de la Jornada 16 del mismo torneo, volvió a intervenir al interponerse entre Jesús Angulo y Lucas Ocampos, evitando que la tensión escalara.

César Ramos Palazuelos como árbitro central en un partido entre América y Chivas en la Liga MX | IMAGO 7
César Ramos Palazuelos como árbitro central en un partido entre América y Chivas en la Liga MX | IMAGO 7

Karen Díaz también se hizo presente

Una acción similar ocurrió con Karen Díaz en el duelo entre América y Toluca del Clausura 2026 (Jornada 15), cuando no dudó en meterse entre Helinho y Alejandro Zendejas para frenar el conflicto, incluso arriesgando su integridad física.

La abanderada, Karen Díaz, no fue elegida para ir a la Copa del Mundo | MEXSPORT
La abanderada, Karen Díaz, no fue elegida para ir a la Copa del Mundo | MEXSPORT

Así, ambos silbantes han dejado claro que su labor no solo pasa por aplicar el reglamento, sino también por mantener el orden dentro del campo, aunque en el caso de César Ramos su intervención ya se ha vuelto una constante en partidos de alto voltaje.

Karen Díaz durante la pelea entre Helinho y Alejandro Zendejas en el partido de América y Toluca | IMAGO 7
Karen Díaz durante la pelea entre Helinho y Alejandro Zendejas en el partido de América y Toluca | IMAGO 7
Lo Último
20:11 Mateo Chávez y sus declaraciones tras ser campeón con AZ: "Es como si hubiera ganado con Chivas"
20:06 ¡De vuelta a la era del Jefe Tribal! Resultados de la Noche 2 de WrestleMania 42
20:01 WrestleMania 42: ganadores y perdedores que marcaron la Vitrina de los Inmortales
19:22 Atlas vence a Santos y se aferra a la Liguilla; los Guerreros siguen en picada
19:16 Mazatlán lanza entradas gratis para su último partido en ‘El Encanto’ ante Toluca
19:13 ¡Esto es lucha! Penta retuvo su campeonato intercontinental en un auténtico clásico de WrestleMania
19:09 Liga MX: Liguilla del Clausura 2026, al momento
18:59 México vence a Brasil con doblete de Oribe Peralta en Juego de Leyendas
18:53 Hoy No Circula lunes 20 de abril: qué autos descansan en CDMX y Edomex
18:51 Liga MX Clausura 2026: estos equipos están eliminados al momento