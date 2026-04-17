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Empelotados

César Arturo Ramos confiesa su 'amor' por histórico club mexicano

Christian Borja y Rodrigo Dourado, de América, reclamando al árbitro César Arturo Ramos en el partido ante Pumas en el Clausura 2026 | IMAGO7
Aldo Martínez
Aldo Martínez 09:43 - 17 abril 2026
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En el mundo del futbol nadie está exento a ser un seguidor más del deporte más hermoso del mundo. Sin embargo, cuando se trate de directivos o árbitros, el reconocer el fanatismo por algunos colores puede resultar contraproducente, pese a eso, hay casos como el del árbitro de Liga MX, César Arturo Ramos Palazuelos, que lo mencionan sin ningún problema.

Thomas Müller hablando con el árbitro César Arturo Ramos l AP

¿A qué equipo le va César Arturo Ramos?

Durante una entrevista con Jose ‘Burro’ Van Rankin’ para el medio de FOX, el silbante fue cuestionado sobre a qué equipo del futbol mexicano apoyaba, el central sin titubeos y sin filtros, aseguró ser seguidor del Zacatepec, equipo de la Liga de Expansión.

César Arturo Ramos, árbitro central del Pumas vs América de la Jornada 12 del Clausura 2026 | MEXSPORT

“De chavito le iba al Zacatepec, el equipo del Alfredo ‘Harapo’ Morales como jugaba, me toco verlos en el Coruco Díaz”, confesó el silbante mexicano y próximo a ser tres veces mundialista.

Ante la repuesta, Van Rankin quedó perplejo y aunque no esperaba esa respuesta comenzaron a intercambiar anécdotas de cómo era vivir un partido dentro del viejo Estadio Coruco Díaz.

Karen Janet Díaz, Víctor Alfonso Cáceres, César Arturo Ramos y Alberto Morín en el Clausura 2025 | MEXSPORT
Karen Janet Díaz, Víctor Alfonso Cáceres, César Arturo Ramos y Alberto Morín en el Clausura 2025 | MEXSPORT

El arbitraje como disciplina

Durante la charla, César Arturo también reveló cómo se fue acercando a la profesión del arbitraje, asegurando que encontró en él una forma de ‘encauzar’ su vida, teniéndolo como disciplina y con motivo para trabajar todos los días, asegurando que su deseo siempre fue ese y no el de ser futbolista.

Me incline por el arbitraje porque encontré en él un motivo para encauzar mi vida, el árbitro es un líder moral; entrenar, comes bien, viajas, conoces lugares, adquieres un nivel cultural un poquito más avanzado, entonce sme enamoré de la carrera tenía 16 años cuando pasó”, añadió.
César Arturo Ramos Palazuelos, árbitro central | IMAGO7
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