César Arturo Ramos confiesa su 'amor' por histórico club mexicano

En el mundo del futbol nadie está exento a ser un seguidor más del deporte más hermoso del mundo. Sin embargo, cuando se trate de directivos o árbitros, el reconocer el fanatismo por algunos colores puede resultar contraproducente, pese a eso, hay casos como el del árbitro de Liga MX, César Arturo Ramos Palazuelos, que lo mencionan sin ningún problema.

Thomas Müller hablando con el árbitro César Arturo Ramos l AP

¿A qué equipo le va César Arturo Ramos?

Durante una entrevista con Jose ‘Burro’ Van Rankin’ para el medio de FOX, el silbante fue cuestionado sobre a qué equipo del futbol mexicano apoyaba, el central sin titubeos y sin filtros, aseguró ser seguidor del Zacatepec, equipo de la Liga de Expansión.

César Arturo Ramos, árbitro central del Pumas vs América de la Jornada 12 del Clausura 2026 | MEXSPORT

“De chavito le iba al Zacatepec, el equipo del Alfredo ‘Harapo’ Morales como jugaba, me toco verlos en el Coruco Díaz”, confesó el silbante mexicano y próximo a ser tres veces mundialista.

Ante la repuesta, Van Rankin quedó perplejo y aunque no esperaba esa respuesta comenzaron a intercambiar anécdotas de cómo era vivir un partido dentro del viejo Estadio Coruco Díaz.

Karen Janet Díaz, Víctor Alfonso Cáceres, César Arturo Ramos y Alberto Morín en el Clausura 2025 | MEXSPORT

El arbitraje como disciplina

Durante la charla, César Arturo también reveló cómo se fue acercando a la profesión del arbitraje, asegurando que encontró en él una forma de ‘encauzar’ su vida, teniéndolo como disciplina y con motivo para trabajar todos los días, asegurando que su deseo siempre fue ese y no el de ser futbolista.

Me incline por el arbitraje porque encontré en él un motivo para encauzar mi vida, el árbitro es un líder moral; entrenar, comes bien, viajas, conoces lugares, adquieres un nivel cultural un poquito más avanzado, entonce sme enamoré de la carrera tenía 16 años cuando pasó”, añadió.