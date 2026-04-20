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Futbol

¡La última batalla! Se define la Liguilla, liderato y el goleador del Clausura 2026

América y León se enfrentan directamente por el pase a Liguilla | IMAGO7
América y León se enfrentan directamente por el pase a Liguilla | IMAGO7
Rafael Trujillo 23:25 - 19 abril 2026
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Las últimas dos Jornadas del Clausura serán la última oportunidad para asegurar un puesto en la siguiente fase

La fase regular del Clausura 2026 entra en su momento decisivo con sólo dos jornadas por disputarse. Varios equipos aún mantienen vivas sus aspiraciones tanto para clasificar a la Liguilla de la Liga MX como para quedarse con el liderato del torneo.

Con 15 jornadas completas, cinco clubes ya aseguraron su lugar en la siguiente ronda. Chivas fue el primero en conseguir su clasificación y además se perfila como líder del certamen. Pumas y Pachuca han sido protagonistas inesperados, mientras que Cruz Azul y Toluca, a pesar de altibajos, se mantienen dentro de los contendientes al campeonato.

Tres boletos para seis equipos en la recta final

Con cinco equipos clasificados, únicamente tres boletos permanecen disponibles para la Fase Final del Clausura 2026. En este escenario, seis equipos aún tienen posibilidades matemáticas de avanzar.

Actualmente, América, Atlas y León ocupan puestos de clasificación. Sin embargo, Tigres, Tijuana y Necaxa siguen en la pelea por entrar a los primeros ocho lugares. La definición dependerá en gran medida de los enfrentamientos directos en las últimas jornadas.

Brian Rodríguez en celebración en el partido de América ante Toluca | IMAGO 7
Brian Rodríguez en celebración en el partido de América ante Toluca | IMAGO 7

Gallos de Querétaro y FC Juárez, aunque se encuentran a seis puntos de la zona de Liguilla, ya no cuentan con opciones de avanzar. Esto se debe a que varios de los equipos involucrados en la disputa se enfrentarán entre sí, lo que garantiza la suma de puntos entre rivales directos y deja sin margen a estos dos clubes.

El cierre del calendario será determinante. América enfrentará directamente a León y Atlas, mientras que los rojinegros también se medirán ante Tigres. Estos duelos serán clave para definir a los equipos clasificados. Por su parte, Necaxa y Tijuana tienen un panorama más complejo, ya que deberán enfrentarse a rivales como Chivas, Cruz Azul y Toluca en sus últimos compromisos.

Liderato y campeonato de goleo también en juego

Además de la clasificación, el liderato general del Clausura 2026 también se decidirá en las últimas dos jornadas. Chivas llega con ventaja de tres puntos sobre el segundo lugar, pero aún no tiene asegurada la cima. Un resultado adverso podría abrir la puerta para que Pachuca o Pumas lo superen.

Ambos equipos se enfrentarán en la última jornada, en un duelo que podría definir tanto al líder como al segundo lugar del torneo, dependiendo de los resultados previos del conjunto rojiblanco.

Jugadores de Chivas celebrando el gol de Hugo Camberos | MEXSPORT

Cruz Azul también mantiene aspiraciones de terminar en la primera posición, aunque su escenario es más complicado. La Máquina se encuentra a cinco puntos de Chivas y necesita una combinación de resultados que incluye tropiezos de sus rivales directos. En caso de no concretarse, su objetivo será asegurar un lugar dentro del top 4 para cerrar como local en los Cuartos de Final.

Finalmente, el campeonato de goleo también se definirá en este cierre de fase regular. Armado Gonzáles, delantero de Chivas, y Joao Pedro, atacante de San Luis, lideran la tabla con 12 anotaciones cada uno. Ambos ya compartieron el título en la campaña anterior junto a Paulinho, y ahora buscan quedarse nuevamente con el reconocimiento.

Otros jugadores como Juninho y Kevin Castañeda aún tienen posibilidades matemáticas, aunque necesitarían marcar más de cinco goles en los dos partidos restantes para alcanzar a los líderes.

La Hormiga busca el bicampeonato goleador con el Rebaño | Imago7

De esta manera, las últimas jornadas del Clausura 2026 no sólo definirán a los equipos clasificados a la Liguilla, sino también al líder del torneo y al máximo goleador, en un cierre donde cada punto será determinante.

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