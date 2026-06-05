F1 2026: Horarios del Gran Premio de Mónaco

Avanza la Temporada 2026 de la Fórmula 1 y este fin de semana comenzará la "gira europea" de la categoría en Europa con el Gran Premio de Mónaco. Se trata de una de las carreras más emblemáticas, en uno de los circuitos que se han mantenido en el calendario desde 1950 y que cada año genera altas expectativas, más por tradición que por emoción en pista.

Debido al incremento en el tamaño de los autos, el circuito urbano en Monte Carlo se ha convertido en uno de los más estrechos y en el cual es difícil que haya rebases. Sin embargo, con los cambios en el reglamento técnico esta temporada, se espera que este año haya un poco más de emociones en pista.

Mercedes llega como líder en el Campeonato de Constructores, con cinco victorias en cinco carreras, las cuatro últimas vía Andrea Kimi Antonelli, líder del Campeonato de Pilotos. Ahora el italiano buscará extender su racha y consolidarse como firme candidato al título este año a pesar de su corta edad.

Andrea Kimi Antonelli en celebración en el Gran Premio de Canadá | AP

¿Qué pilotos de la actual parrilla han ganado en Mónaco?

De los 22 pilotos que actualmente compiten en la categoría, seis saben lo que es ganar en el principado, el más reciente Lando Norris, quien se impuso el año pasado desde la pole position. Mientras que en 2024, Charles Leclerc finalmente se convirtió en héroe local y ganó por primera vez en casa, también tras largar en el primer puesto.

Junto con el británico y el monegasco, Sergio 'Checo' Pérez es uno de los pilotos de la actual parrilla que tienen una victoria en Monte Carlo. El mexicano se impuso desde la P3 con Red Bull en 2022, en una histórica y memorable actuación en condiciones de lluvia.

Checo Pérez en celebración en su victoria en el Gran Premio de Mónaco 2022 | MEXSPORT

Por otra parte, Max Verstappen, Fernando Alonso y Lewis Hamilton han ganado más de una vez en Mónaco. En el caso del neerlandés se impuso en 2021 desde la P2 y en 2023 desde la pole, mientras que el español lo logró en 2006 y 2007 como poleman. En cuanto al británico, ganó en 2009 con McLaren y en 2013 con Mercedes, ambas desde la P3, y en 2019 con las Flechas Plateadas lo logró desde la P1.

Horarios y dónde ver el Gran Premio de Mónaco 2026

VIERNES 5 DE JUNIO

Prácticas Libres 1 | 5:30 - 6:30 hrs | Sky Sports 580

Prácticas Libres 2 | 9:00 - 10:00 hrs | Sky Sports 580



SÁBADO 6 DE JUNIO

Prácticas Libres 3 | 4:30 - 5:30 hrs | Sky Sports 580

Clasificación | 8:00 - 9:00 hrs | Sky Sports 580



DOMINGO 7 DE JUNIO

Carrera | 7:00 hrs | Sky Sports 580