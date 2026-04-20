Así fue el discurso motivacional de Henry Martín previo al América vs Toluca

Las Águilas del América se quedaron con una importante victoria al imponerse 2-1, en el Estadio Banorte, al Toluca un partido que representaba más que tres unidades rumbo a la Liguilla y así lo hizo mostrar Henry Martín quien lanzó un discurso motivaciones previo al encuentro.

¿Qué dijo Henry Martín?

El delantero que sigue sin estar al cien por ciento para jugar dejó palabras de aliento para sus compañeros en el vestidor: “No veo ningún jugador que se achique, no veo ningún jugador que se haga menos ante las críticas, que se haga menos ante las situaciones difíciles. Yo pongo esto porque el escudo, el escudo, el escudo pide esto, pide más lo que dice Cota, actitud cabrones no nos morimos, en la cancha sin actitud.”

“Hoy un partido muy importante para calificar, para meternos donde nosotros merecemos y sabemos que el torneo de Liguilla es otra cosa. lo pide Lo hemos visto pasando en primer lugar y lo hemos visto usando en último lugar”, continúo diciendo el mexicano.

Henry Martín durante el partido de América contra FC Juárez en el Clausura 2026 de la Liga MX | MEXSPORT

Henry Martín remató:“¿Qué más necesitan? No necesitamos más. No necesitamos otro jugador, no necesitaos a nadie más que a nosotros. A los únicos que estamos acá, es lo único que necesitamos. Así que cabrones, hoy les pido por favor, que con orgullo salgamos y representemos esta camiseta”.

¿Cómo fue el partido?

El Azteca volvió a pesar. América no se presentaba como el favorito para el duelo ante Toluca, debido a los resultados adversos que ha sufrido en los últimos encuentros, especialmente la eliminación en Concacaf Champions Cup frente a Nashville. Pese a ello, las Águilas consiguieron el triunfo de 2-1 sobre el Bicampeón del futbol mexicano.

Brian Rodríguez en celebración en el partido de América ante Toluca | IMAGO 7

Brian Rodríguez fue el héroe del América con un doblete. Primero con un disparo colocado para dejar sin opciones a Luis García; en el segundo, también desde lejana distancia con un tiro potente que reventó el arco. El uruguayo tuvo el hat-trick, pero Luis García lo impidió con una importante atajada en un mano a mano, para dejar vivo a su equipo y buscar el empate en el Estadio Banorte.

Raúl Zúñiga tuvo una de las oportunidades más claras para el tercer gol del América. Con el arco abierto, la 'Pantera' no pudo hacer el tanto definitivo para asegurar los tres puntos. Toluca sintió la esperanza del empate tras un autogol de Miguel Vázquez, pero la defensa del América estuvo a la altura para evitar la caída de su arco en los minutos finales.

Brian Rodríguez en celebración en el partido de América ante Toluca | IMAGO 7