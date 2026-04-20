Gato Ortiz se titula como licenciado en psicología

Marco Antonio Ortiz ‘El Gato’ se encuentra de manteles largos; el árbitro de la Liga MX se llevó los reflectores después de dar a conocer que se ha titulado como licenciado en psicología con emotivo mensaje en la que ha dado gracias a Dios y a las personas más cercanas.

A través de su cuenta instagram el silbante dejó una serie de imágenes vestido con toga y birrete mientras se encuentra con amigos y familiares; así como el título que lo acredita como un profesionista, pero su mensaje fue lo que más llamó la atención.

'Gato' Ortiz en el Clásico Tapatío | IMAGO7

“Vivimos con tanta prisa en busca de un futuro mejor, que acabamos olvidando todo lo que hemos conseguido hasta ahora. Si nos fijamos bien, vivimos en un montón de oraciones contestadas y ni siquiera nos damos cuenta”, resaltó de entrada en su breve mensaje.

Ojalá siempre sepamos soñar, sin dejar de apreciar lo que Dios ya nos ha entregado. GRACIAS A DIOS, A MI ESPOSA Y A MI HERMOSA FAMILIA POR ACOMPAÑARME EN ESTE PROCESO! BENDECIDO SIEMPRE” terminó por catapultar Marco Ortiz, en un momento especial.

¿Cuál fue su más reciente partido?

Su más reciente juego que arbitró fue el Querétaro vs Necaxa de la Jornada 14 del Clausura 2026 en donde fungió como principal acompañado de: Christian Kiabek Espinosa Zavala, Michel Alejandro Morales Morales y Héctor Salvador Solorio Arreola.

El Gato Ortiz se encargará del juego de Xolos y Bravos | MEXSPORT

Gato Ortiz sin Mundial 2026

Marco Antonio Ortiz se quedó sin Mundial 2026 después de las confirmaciones en donde César Arturo Ramos Palazuelos y Katia Itzel García serán los representantes mexicanos en la próxima justa mundialista; sin embargo, previamente ‘El Cantante’ Guerrero mencionó que había molestia por su ausencia.

Gato Ortiz pitando el Tigres vs. Pachuca l MexSport

El silbante desató una imagen durante el juego entre Tigres y Pachuca, en donde portaba dos llaveros mundialistas, uno de ellos el balón oficial de la próxima justa veraniega y una mini trofeo, una situación que no pasó desapercibida. Luego de ese partido El Cantante Guerrero dejó un mensaje a través de su cuenta de X.