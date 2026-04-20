¿Se pierde el Mundial? Estrella del Bayern Munich sufre lesión previo a Semifinales de Champions

El Bayern Munich continúa de manteles Largs luego de proclamarse anticipadamente como campeón de la Bundesliga; sin embargo, no todas son buenas noticias, el conjunto ‘Bávaro’ dio a conocer la baja de Serge Gnabry quien no pudo disputar el juego ante Stuttgart.

En conferencia previo al juego en la que se coronó el equipo, Vincent Kompany había mencionado la lesión del desequilibrante alemán, en donde resaltó que la lesión se produjo durante una tanda de penales en el entrenamiento confirmando la dolorosa baja.

Serge Gnabry de Bayern y Karim Adeyemi de Borussia Dortmund | AP

¿Qué dice el reporte del Bayern?

Ahora el Bayern Munich ha hecho oficial el reporte médico en la que se destaca una baja prolongada, por lo que su presencia en el Mundial 2026 todavía es una incógnita: “El FC Bayern de Múnich no podrá contar con Serge Gnabry durante un periodo prolongado . El centrocampista ofensivo sufrió un desgarro en el músculo aductor del muslo derecho, según el diagnóstico realizado por el cuerpo médico del FC Bayern”, dice el comunicado.

El atacante alemán acumulaba hasta el momento 10 goles y 11 asistencia en esta campaña; Gnabry será una baja sensible de cara al duelo de Semifinal de la DFB Pozal ante Leverkusen así como de la Champions League en donde enfrentará al Paris Saint-Germain.

Serge Gnabry ante Unión Berlín l AP

¿Cómo selló su conquista el Bayern?

El conjunto de Vincent Kompany se sobrepuso a un primer tanto de los Die Roten para su título 35. Chris Führich fue el encargado de abrir la fiesta de goles en Baviera, gracias a un soberbio pase entre líneas de Bilal El Khannouss y empezaba el buen futbol ‘Bávaro’.

Aquel tanto del mediocampista alemán solamente despertó la furia de la Bestia Negra, quien después de la primera media hora de partido, anotó tres goles en cuestión de siete minutos. El primero en abrir el marcador para los bávaros fue Raphaël Guerreiro, quien aprovechó una magnífica jugada individual de Jamal Musiala.

Bayern Múnich tras eliminar al Real Madrid en Champions I AP

El conjunto de Kompany volvió a golpear, pero ahora gracias a Nicolas Jackson. Para el tercer gol bávaro tuvo que llegar uno de los hijos pródigos de Munich y de Norteamérica, Alphonso Davies. Al minuto 52, Harry Kane no solo sentenció el partido, sino que también terminó por sentenciar la Bundesliga y el título de liga número 35 para el Bayern Munich.