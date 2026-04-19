Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Cuál maldición? Harry Kane celebra otro título con el Bayern y apunta a la Champions League

Harry Kane l MexSport
Ramiro Pérez Vásquez 14:46 - 19 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El delantero inglés sumó otra Bundesliga y apunta a la Champions League

Bayern Munich se encuentra de manteles largo, el conjunto `Bávaro’ nuevamente conquistó la Bundesliga y ahora lo hizo a cuatro jornadas de concluir la temporada tras imponerse al Stuttgart 4-2 y con ello sumaron un título más a su palmarés. 

Sin embargo, Harry Kane se volvió a llevar todos los reflectores quien se ha adjudicado su segundo título después de una larga sequía de título en su carrera con la Selección de Inglaterra y el Tottenham y así lo presumió en redes sociales: “Selfie ganadora del título”, escribió en X acompañado de una imagen.

El histórico delantero de Inglaterra ya suma tres títulos: Bundesliga 2024-25, el primero de ellos, Supercopa de Alemania en la misma temporada tras vencer en la Final al Stuttgart y ahora la campaña 2025-26. La Champions League podría ser el otro a unirse a su palmarés.

Doblete de Harry Kane ante Atalanta l AP

¿Cómo ha sido la carrera de Harry Kane?

Harry Kane lo ha ganado (casi) todo... menos títulos colectivos hasta antes de llegar al Bayern. Goleador histórico del Tottenham y la Selección Inglesa, tres veces Bota de Oro en la Premier League, máximo anotador del Mundial 2018 y líder goleador en Champions. Pero cuando se trata de levantar una copa con su equipo se había quedado a deber.

El delantero del Bayern ha sido muy enfático en decir que nunca ha permitido que las críticas externas definan su valor y más cuando se trata de su rendimiento, que siempre ha creído en sí mismo y en lo que puede y va a lograr.

Harry Kane celebra una anotación l AP

La base del éxito 

Tiene muy claro que la fuerza para salir adelante también está en cuidar la mente y hablar abiertamente de los sentimientos, en el 2022 lanzó Harry Kane Foundation con el objetivo de transformar la percepción sobre salud mental.

La disciplina y el ejercicio son un gran aliado emocional, ya que regulan el estado de ánimo y un cuerpo en movimiento impulsa a la mente a seguir avanzando y no estancarse en pensamientos autodestructivos. 

Harry Kane metió un gol que fue anulado por supuesta mano l AP

Esta actitud positiva no viene de la nada. Desde niño su padre le enseñó a no rendirse, a seguir adelante con trabajo y una mentalidad fuerte. Y eso es lo que sigue haciendo: trabajar más, entrenar más fuerte y creer que el gran día llegará. Ganar no es lo más importante, sino lo que haces o cómo lo haces para lograrlo.

Lo Último
17:26 Braulio Luna y Zague reaccionan a pelea generada en el América vs Toluca
17:26 César Ramos, firme en los conatos de bronca como Karen Díaz
17:22 Mueren agentes de México y EE.UU. en accidente en Chihuahua tras operativo contra narcolaboratorios
17:04 ¿Quién es Óscar Whalley, el portero que sustituirá al Tala Rangel en Chivas?
17:02 ¡Tremendo reencuentro! entre Layún y Abelito
16:46 Alana Flores trabaja intensamente de cara a su combate con Flor Vigna
16:42 ¡El Clásico es Xeneize! Boca Juniors derrota a River Plate en el Monumental
16:33 El Grande Americano se lleva los reflectores en el Salón de la Fama con atuendo de Mariachi
16:33 Robot humanoide rompe récord en media maratón de Beijing y supera marca humana
16:32 De Kalusha hasta la Pantera Zúñiga: Las fallas más insólitas en la Liga MX