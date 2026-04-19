¿Cuál maldición? Harry Kane celebra otro título con el Bayern y apunta a la Champions League
Bayern Munich se encuentra de manteles largo, el conjunto `Bávaro’ nuevamente conquistó la Bundesliga y ahora lo hizo a cuatro jornadas de concluir la temporada tras imponerse al Stuttgart 4-2 y con ello sumaron un título más a su palmarés.
Sin embargo, Harry Kane se volvió a llevar todos los reflectores quien se ha adjudicado su segundo título después de una larga sequía de título en su carrera con la Selección de Inglaterra y el Tottenham y así lo presumió en redes sociales: “Selfie ganadora del título”, escribió en X acompañado de una imagen.
Title-winning selfie 🤳 pic.twitter.com/J7fb7bqEL7— Harry Kane (@HKane) April 19, 2026
El histórico delantero de Inglaterra ya suma tres títulos: Bundesliga 2024-25, el primero de ellos, Supercopa de Alemania en la misma temporada tras vencer en la Final al Stuttgart y ahora la campaña 2025-26. La Champions League podría ser el otro a unirse a su palmarés.
¿Cómo ha sido la carrera de Harry Kane?
Harry Kane lo ha ganado (casi) todo... menos títulos colectivos hasta antes de llegar al Bayern. Goleador histórico del Tottenham y la Selección Inglesa, tres veces Bota de Oro en la Premier League, máximo anotador del Mundial 2018 y líder goleador en Champions. Pero cuando se trata de levantar una copa con su equipo se había quedado a deber.
El delantero del Bayern ha sido muy enfático en decir que nunca ha permitido que las críticas externas definan su valor y más cuando se trata de su rendimiento, que siempre ha creído en sí mismo y en lo que puede y va a lograr.
La base del éxito
Tiene muy claro que la fuerza para salir adelante también está en cuidar la mente y hablar abiertamente de los sentimientos, en el 2022 lanzó Harry Kane Foundation con el objetivo de transformar la percepción sobre salud mental.
La disciplina y el ejercicio son un gran aliado emocional, ya que regulan el estado de ánimo y un cuerpo en movimiento impulsa a la mente a seguir avanzando y no estancarse en pensamientos autodestructivos.
Esta actitud positiva no viene de la nada. Desde niño su padre le enseñó a no rendirse, a seguir adelante con trabajo y una mentalidad fuerte. Y eso es lo que sigue haciendo: trabajar más, entrenar más fuerte y creer que el gran día llegará. Ganar no es lo más importante, sino lo que haces o cómo lo haces para lograrlo.