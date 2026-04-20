Patriots intentó ocultar escandalo entre Mike Vrabel y Dianna Russini

La estabilidad de los New England Patriots se ve sacudida por nuevas revelaciones que sitúan a la directiva en el centro de la polémica. Tras un 2025 de ensueño, donde Mike Vrabel rozó la gloria del Super Bowl y fue condecorado como el Coach del Año, el éxito deportivo ha quedado eclipsado por las turbulencias de su vida personal y las estrategias de la franquicia para proteger su imagen.

Mike Vrabel I AP

PATRIOTS INTENTÓ PROTEGER A VRABEL

De acuerdo con un reporte reciente de NBC Sports, los Patriots habrían ejecutado una operación de control de daños para evitar que el escándalo mediático estallara. Los informes indican que la organización contactó directamente al diario New York Post con el objetivo de impedir la publicación de las fotografías que vinculan sentimentalmente a Vrabel con la reconocida periodista Dianna Russini.

Este movimiento por parte de la franquicia seis veces ganadora del Super Bowl sugiere que en Foxborough existía plena conciencia del impacto que las imágenes tendrían sobre la estabilidad del equipo y la reputación de su entrenador estrella.

La defensa de los implicados se ha mantenido firme. Tanto Vrabel como Russini sostuvieron en su momento que no se encontraban solos en el hotel donde fueron captados en actitud afectuosa. Sin embargo, las acciones de los Patriots para "proteger" a su técnico añaden una capa de complejidad al caso, poniendo en duda la narrativa oficial.

Mike Vrabel, entrenador de los Patriotas I AP

RUSSINI RENUNCIÓ A SU TRABAJO

En medio del caos, las repercusiones profesionales ya ha aparecido y Dianna Russini renunció a The Athletic hace menos de una semana. Pese a las especulaciones, la periodista asegura que su salida no está vinculada a los ataques recibidos por su relación con el coach.

Por ahora, la "novela" de Nueva Inglaterra parece lejos de su capítulo final, mientras la NFL observa de cerca cómo este drama personal podría afectar el rendimiento de uno de los mejores entrenadores de la liga de cara a la próxima campaña.