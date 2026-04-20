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Empelotados

“No me he retirado” :Chicharito Hernández lanza mensaje que conmueve a sus fans

Chicharito Hernández l Chivas
Ramiro Pérez Vásquez 08:05 - 20 abril 2026
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El exjugador de las Chivas ha dejado un nuevo video en redes sociales

Javier “Chicharito” Hernández sigue sin tirar la toalla y todo indica que el histórico delantero de la Selección Mexicana continuará jugando al futbol, así lo ha resaltado en un nuevo video desde sus redes sociales, tras su salida reciente de las Chivas.

El atacante mexicano dejó un clip a través de su cuenta de instagram con una temática: “No me he retirado gente, muy pronto les daré noticias“, y responde a sus seguidores con la llamada ‘Pregúntenme lo que quieran…sin filtro. Así me anything’

“Por qué ya no juegas futbol te retiraste”, resalta co o pregunta mientras aparece en primer plano a lo que inmediatamente responde en cuestión de segundos: “¿Porque hacen tanto esta pregunta?, me extrañan, quisieran que siga jugando”.

Chicharito Hernández l IMAGO7

¿Cuál fue su último partido oficial?

El último partido oficial de Javier Hernández fue durante los Cuartos de Final del Apertura 2025 cuando las Chivas fueron eliminadas debido a una falla desde los once pasos por el atacante mexicano en lo que hubiera representado el pase a la siguiente ronda.

A pocos minutos de concluir la Vuelta de los Cuartos ante Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario, una pena máxima puso a las Chivas a las puertas de las Semifinales, con Luis Romo como el elegido; sin embargo, Chicharito tomaría la decisión de ejecutarlo.

Chicharito Hernández fue rechazado como embajador | IMAGO7

Tras errar el penalti, Chicharito se tomó la cabeza, cubrió la vergüenza de una frente ya madura ante lo que miles de aficionados se quedaban con el sabor agridulce y con el alma destroza de ver al Rebaño en la siguiente ronda, en un momento que anímicamente motivaba debido a los resultados recientes.

¿Cómo fue ese partido?

Cade Cowell abrió el marcador apenas al minuto 8, aprovechando una asistencia de Roberto Alvarado.  La respuesta cementera llegó rápido. Gabriel Fernández, siempre protagonista en los juegos grandes, emparejó los cartones para Cruz Azul tras una gran jugada colectiva que terminó con una asistencia precisa de Jeremy Márquez.

Chicharito Hernández anotó l IMAGO7

Pero Chivas no tardó en recuperar la ventaja. Al 34’, Bryan González firmó el 2-1 gracias a otra intervención de Cowell, que volvió a asistir y confirmó su gran noche. La jugada clave llegó al minuto 72. Jeremy Márquez, que ya había aportado con asistencia, tomó el balón desde larga distancia y soltó un cañonazo imposible para el arquero. Chicharito falló y Charly Rodríguez puso el 3-2 definitivo.

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