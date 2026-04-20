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Contra

Colaboradora de Venga la Alegría es agredida por conductor de Uber

Desde el programa Venga la Alegría condenaron el ataque a su colaboradora/IG: @vengalaalegria
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 08:43 - 20 abril 2026
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La víctima fue hospitalizada de emergencia y sometida a una operación por una fractura de pómulo

El programa Venga la Alegría de TV Azteca confirmó que una de sus colaboradoras fue víctima de un acto de violencia durante el fin de semana, presuntamente a manos de un conductor de taxi por aplicación.


La agresión la llevó a ser hospitalizada de emergencia y a requerir cirugía por una grave lesión cerca de un ojo.

La colaboradora del programa matutino fue agredida por el chófer que la llevaría a su trabajo/Pixabay

Así ocurrió la agresión

De acuerdo con lo informado en la emisión del domingo, Andrea Muñoz —quien colabora como editora de video— solicitó un Uber para dirigirse a las instalaciones de TV Azteca, al sur de la CDMX.


Durante el trayecto, le pidió al chofer si podía ir más rápido porque iba tarde. El conductor, identificado como Juan Carlos, aceleró de forma abrupta, lo que generó preocupación en la pasajera, quien le solicitó que redujera la velocidad.


Posteriormente, la mujer decidió bajar del vehículo; sin embargo, ahí ocurrió la agresión.

Ella venía en camino al canal. De repente, pide que (el chofer) acelere un poco el paso porque venía tarde. Este tipo acelera de manera brutal, ella se asusta, pide que la bajen para seguir su camino porque estaba preocupada por la velocidad y él la baja”, contó al aire el conductor de Venga la Alegría Fin de Semana, Carlos Quirarte.
Andrea Muñoz, editora de video en Venga la Alegría, fue hospitalizada después de la agresión/Azteca Noticias

Conductor la golpeó tras bajarla del vehículo

Segundos después se regresa, se baja de su automóvil y la golpea. Esto de verdad es impensable, es una mujer que venía a trabajar, pidió un servicio por su celular”, agregó el conductor.

Fue hospitalizada y será operada

Como consecuencia de la agresión, Andrea Muñoz fue hospitalizada de emergencia e intervenida quirúrgicamente por una fractura en el rostro.


“Hace unos momentos tuvimos la oportunidad de hablar con ella en el hospital. Se encuentra estable, afortunadamente. También dice que la van a operar por una fractura en el pómulo izquierdo que es de consideración”, reportó el periodista Federico Anaya para ADN Noticias.

El presunto agresor fue identificado por la víctima como Juan Carlos/Azteca Noticias

Presentará denuncia contra el conductor

Se sabe que la colaboradora de Venga la Alegría interpondrá una denuncia contra el chofer de la plataforma Uber.


El presunto agresor fue identificado como Juan Carlos y conducía un Seat Ibiza color plata.

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