¿Metro cerrado por la inauguración del Mundial 2026? Esto es lo que se sabe

A menos de una semana de la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México, miles de capitalinos y visitantes se preguntan si habrá estaciones del Metro CDMX cerradas durante el arranque de la Copa del Mundo. La expectativa por el evento deportivo más importante del planeta también ha generado dudas sobre la operación del transporte público en la capital.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado cierres adicionales en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro para el próximo 11 de junio, día en que se celebrará el partido inaugural del torneo. Sin embargo, diversos trabajos de mantenimiento y modernización han provocado afectaciones temporales en algunas líneas durante los últimos meses.

Estadio Ciudad de México | Iliany Aparicio

¿Qué estaciones del Metro están cerradas actualmente?

Actualmente, varias estaciones permanecen sin servicio debido a labores de intervención en la Línea 2. Las estaciones Xola, Viaducto, Chabacano, San Antonio Abad y Pino Suárez han suspendido operaciones este fin de semana, por lo que los usuarios deben considerar rutas alternas para sus traslados.

Para reducir las afectaciones a los pasajeros, el Gobierno de la Ciudad de México implementó un servicio de apoyo con unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), las cuales cubren el tramo afectado y permiten mantener la movilidad entre las estaciones cerradas.

Las autoridades informaron que el servicio en toda la Línea 2 volverá a operar con normalidad a partir del domingo 7 de junio. Una vez concluidos los trabajos, los trenes circularán nuevamente entre las terminales Tasqueña y Cuatro Caminos sin restricciones.

El Metro CDMX aplicará protocolos de seguridad durante el Simulacro Nacional este 6 de mayo. / Metro CDMX

Así será la movilidad durante el Mundial 2026

Como parte del operativo especial para la Copa del Mundo, la estrategia de movilidad contempla el uso prioritario del Metro, Metrobús, Tren Ligero, RTP, transporte autorizado y sistemas de micromovilidad como bicicletas. El objetivo es facilitar el desplazamiento de los aficionados hacia las sedes mundialistas y evitar congestionamientos vehiculares.

Uno de los proyectos más importantes rumbo al Mundial 2026 es la modernización del Tren Ligero, cuya capacidad fue duplicada para atender la alta demanda esperada durante el torneo. Este sistema será clave para conectar a los asistentes con la zona sur de la ciudad y las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.