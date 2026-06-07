¿Dónde ver el Ecuador vs. Guatemala? Fecha, hora y transmisión

Ecuador enfrentará a Guatemala en un amistoso previo a la Copa del Mundo 2026; un partido donde la Tricolor buscará cerrar con autoridad antes de su debut en la máxima justa futbolística. Ecuador disputará este encuentro como su último compromiso de preparación antes de iniciar su participación mundialista ante Costa de Marfil.

Este será el último partido de Ecuador previo a su debut en el Mundial 2026, una selección que llega con una generación consolidada y nombres destacados como Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Willian Pacho y el experimentado capitán Enner Valencia. El conjunto dirigido por Sebastián Beccacece buscará afinar detalles antes de comenzar su aventura mundialista.

Mientras que los encabezados por Luis Fernando Tena buscan seguir creciendo futbolísticamente y medirse a un rival mundialista de alto nivel. Guatemala no logró clasificar a la Copa del Mundo, pero aprovechará este compromiso para continuar su proceso y sumar experiencia internacional ante una de las selecciones más competitivas de Sudamérica.

Últimos compromisos de cara al Mundial

Ecuador y Guatemala llegan a este compromiso en busca de dejarlo todo en la cancha, con la Tricolor buscando dar un mensaje de autoridad previo a su debut mundialista.

Ecuador llega a este encuentro como una de las selecciones sudamericanas más competitivas de la actualidad. Los dirigidos por Sebastián Beccacece debutarán en el Mundial el 14 de junio ante Costa de Marfil dentro del Grupo E, donde también enfrentarán a Curazao y Alemania.

Enfrentaron a Ecuador | MEXSPORT

Por otro lado, Guatemala buscará cerrar de buena manera su gira de amistosos internacionales. El equipo de Luis Fernando Tena tendrá una nueva oportunidad de medirse a una selección clasificada al Mundial y continuar fortaleciendo un proyecto que apunta a seguir creciendo en la región de Concacaf.

Selección de Guatemala en las Semifinales de la Copa Oro 2025 | MEXSPORT

¿Dónde ver el Ecuador vs. Guatemala?

El partido entre Ecuador y Guatemala se disputará en el ScottsMiracle-Gro Field de Columbus, Ohio; podrá disfrutarse este 7 de junio a las 14:00 horas (tiempo del centro de México), como el último amistoso de preparación de Ecuador antes del Mundial 2026. La transmisión estará disponible a través de El Canal del Fútbol en Ecuador.